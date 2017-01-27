«В целях повышения эффективности»: в России укрупняют предприятия ядерного оружейного комплекса

Публикации за 27.01.17

В России реорганизуют ряд государственных унитарных предприятий атомной отрасли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий указ президента РФ опубликован на портале правовой информации.

Решено укрупнить ряд федеральных предприятий «в целях совершенствования структуры ядерного оружейного комплекса и повышения эффективности использования его потенциала».

Так, к ФГУП «Производственное объединение «Маяк», расположенному в Озерске Челябинской области, присоединят ФГУП «Базальт», базирующееся в поселке Расково Саратовской области.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

К Российскому федеральному ядерному центру – Всероссийскому научно-исследовательскому институту экспериментальной физики (Саров Нижегородской области) присоединят федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт измерительных систем имени Ю.Е. Седакова» (Нижний Новгород).

Кроме того, к Российскому федеральному Ядерному центру – Всероссийскому научно-исследовательскому институту технической физики имени академика Забабахина в Снежинске присоединят Всероссийский электротехнический институт имени Ленина (Москва) и Опытный завод данного института.

Мероприятия по реорганизации рассчитаны на 2 года: до 1 марта 2019 года работу планируется полностью завершить.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 27.01.17

На ММК выберут лучших мехатроников холдинга. / Ученые: в феврале на Землю упадет астероид, способный уничтожить город. / Экс-прокурор, ветеран-афганец, чиновник обладминистрации: на пост главы Копейска претендуют 5 человек. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»