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Публикации за 27.01.17

«В целях повышения эффективности»: в России укрупняют предприятия ядерного оружейного комплекса

«В целях повышения эффективности»: в России укрупняют предприятия ядерного оружейного комплекса

В России реорганизуют ряд государственных унитарных предприятий атомной отрасли.

Как передает корреспондент РИА , соответствующий указ президента РФ опубликован на портале правовой информации.

Решено укрупнить ряд федеральных предприятий «в целях совершенствования структуры ядерного оружейного комплекса и повышения эффективности использования его потенциала».

Так, к ФГУП «Производственное объединение «Маяк», расположенному в Озерске Челябинской области, присоединят ФГУП «Базальт», базирующееся в поселке Расково Саратовской области.

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К Российскому федеральному ядерному центру – Всероссийскому научно-исследовательскому институту экспериментальной физики (Саров Нижегородской области) присоединят федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт измерительных систем имени Ю.Е. Седакова» (Нижний Новгород).

Кроме того, к Российскому федеральному Ядерному центру – Всероссийскому научно-исследовательскому институту технической физики имени академика Забабахина в Снежинске присоединят Всероссийский электротехнический институт имени Ленина (Москва) и Опытный завод данного института.

Мероприятия по реорганизации рассчитаны на 2 года: до 1 марта 2019 года работу планируется полностью завершить.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 27.01.17

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