В начале февраля клиенты «Челябэнергосбыта» получат квитанции с последним начислением за ОДН

Публикации за 27.01.17

«Челябэнергосбыт» разъяснил потребителям, почему в январской квитанции будет приведено начисление за ОДН.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно изменениям в законодательстве с 1 января 2016 года электроснабжение мест общего пользования отнесено к жилищной услуге, и начисления за него войдут в состав платы за содержание жилья, взимаемой с жильцов управляющей компанией. И получать квитанции с начислением за ОДН от сбытовой организации продолжат лишь собственники помещений в многоквартирных домах, жильцы которых не определились с выбором управляющей компании либо выбрали непосредственный способ управления (около 5% зданий в Челябинске).

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Однако в январской квитанции за электропотребление строчка «ОДН» еще сохранится. «Дело в том, что начисление за электроснабжение мест общего пользования мы производим на месяц позже, – пояснил начальник управления технологических расчетов с потребителями ПАО «Челябэнергосбыт» Леонид Саплин. – Например, только в январе можем посчитать, сколько электричества пошло на обслуживание мест общего пользования в декабре. Поэтому в январской квитанции, которая придет жильцам многоквартирных домов в начале февраля, будут отражены начисления за индивидуальное энергопотребление в январе и электроснабжение общего имущества в декабре. Это последнее начисление, которое мы будем предъявлять основной массе жителей. Начиная со следующей квитанции, начисления ОДН уже не будет».

Челябинск, Виктор Елисеев

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