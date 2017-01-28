Челябинская область лишилась партнера при подготовке инвестпроекта скоростной магистрали «Екатеринбург – Челябинск»

Публикации за 28.01.17

Челябинская область лишилась партнера при подготовке инвестиционного проекта скоростной магистрали «Екатеринбург – Челябинск»: ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» (ФЦПФ) намерено продать свою долю в складочном капитале хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», хозяйственное партнёрство «Уральская скоростная магистраль» было зарегистрировано в марте 2016 года. ФЦПФ и Челябинская область вошли в него на паритетной основе. Складочный капитал ХП «УСМ» составляет 100 млн 10 тыс рублей. ФЦПФ и Челябинской области принадлежит по 49,995%, кто является обладателем еще 0,01% (номинальной стоимостью 10 тысяч рублей) не уточняется.

27 января ФЦПФ заявило о намерении продать свою долю: заявки принимаются в течение недели только от юридических лиц.

Стартовая цена предложения 50 млн рублей.

При заключении договора купли- продажи будут учтены интересы и второго партнера: Челябинская область в лице Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области должна согласовать проведение переговоров. Кстати, Челябинская область обладает преимущественным правом выкупа, но может от этого отказаться.

Напомним, планируется, что протяженность ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» составит чуть более 200 километров, а время в пути – около часа. РЖД предварительно оценило проект в 2,5 млрд долларов. Дата начала реализации проекта неизвестна, хотя уже заявлялось, что магистраль начнет работу в конце 2021 года.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 28.01.17

28-29 января ожидаются следующие события – Челябинск. / Молниеносная зачистка: парковку у челябинского оперного театра убрали… Но не для очень важных (ФОТО). / В начале февраля клиенты «Челябэнергосбыта» получат квитанции с последним начислением за ОДН. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»