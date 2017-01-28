Кого клюнет Огненный Петух: наступил новый год по восточному календарю

Публикации за 28.01.17

28 января начался новый год по восточному календарю – год Красного (Огненного) Петуха. В восточных странах этот знак напрямую связывают с Солнцем: японцы видят в нем первый свет, индийцы называют его олицетворением солнечной энергии, а китайцы считают Петуха символом пяти основных добродетелей: смелости, верности, доброты, достоинства, доброжелательности.

Главные черты характера символа 2017 года – откровенность и искренность. При этом звезды советуют всем в 2017 году контролировать свои речи и эмоции, дабы никого не обидеть резким словом. Нужно вообще быть очень осторожным в общении и все время себя контролировать, так как Петух – балагур и фанфарон – может подтолкнуть на неосмотрительные заявления и обещания.

При этом Красный Петух крайне аккуратен и очень ответственен, поэтому а наступившем году нужно к любой работе относится с усердием и доводить все начатые дела до конца, иначе хозяин года может заклевать.

Но он будет благосклонен к упорным, амбициозным, ярким, активным и энергичным людям, а также смелым и стремящимся к созиданию.

В целом, Петух – натура противоречивая: он активен, но в то же время склонен к созерцательности, трудоголик, но очень ценит семью и друзей. Поэтому в 2017 году нужно суметь удержать баланс между работой и личной жизнью, иначе можно лишиться либо одного, либо другого.

В год Петуха возможны конфликты на международном уровне, но год хорош для реализации серьёзных реформ внутри страны, направленных на повышение качества жизни.

Возможен приход к власти новых сильных лидеров, при этом ориентированных не на конфликт, а на стабильные и прочные отношения с соседями. Астрологи предсказывают военные столкновения в ряде стран. Россию в этот список не включают, но не исключают, что страна примет участие в локальных конфликтах на территории других государств.

Кроме того, год будет отмечен природными катаклизмами и техногенными катастрофами.

В личностном плане год Петуха хорошо подходит для осуществления судьбоносных проектов: открытия собственного бизнеса, покупки недвижимости, переезда. Он также благоприятен для новых достижений в привычной сфере. Все приобретения, особенно инвестиции в себя, обещают стать удачными.

В целом, Петух готов поддержать самые амбициозные планы и самые смелые идеи, но перед принятием любого решения нужно будет взвешивать все «за» и «против» и тщательно готовиться к любому мероприятию.

Астрологи считают, что определенные события примерно повторяются каждые 60 лет: каждый год характеризуется по женской или мужской сущности (цикл 2 года), стихии (цикл 5 лет) и по животному (цикл 12 лет), и через 60 лет все три элемента вновь совпадают. А через 300 лет какие-то явления и процессы могут совпадать даже по времени года (плюс-минус 2 месяца).

РИА «Новый День» предлагает вспомнить, какие события происходили на территории России и в мире 300, 600, 900 лет назад.

1117 год

Пока потомки князя Владимира делили престолы ( Мстислав Владимирович – пра-правнук крестителя Руси – перешел на княжение в Белгород, поручив Новгород своему сыну, Всеволоду) Хазарский, а позже русский город-крепость Саркел в 1117 году был разорён половцами и покинут жителями. Город перестал существовать. Ныне его остатки находятся на дне Цимлянского водохранилища.

В этом же году состоялась Битва при Филомелионе – одно из византийско-сельджукских сражений. Битва и связанный с ней поход через Сантабар, Полибот и Кедрос фактически представляли собой кампанию по эвакуации греко-православного населения из приграничной византийско-сельджукской зоны, постоянно подвергавшейся тюркским набегам, в более защищенные регионы империи на западе полуострова.

1417 год

Нашествие чумы на русские княжества. Чума 1417 года отличалась высокой смертностью. По выражению летописца того времени, смерть косила людей, как серп косит колосья. Чумные эпидемии с весьма короткими перерывами опустошали Русь в течение 11 последующих лет.

Мехмед Челеби подавил восстание в Анатолии.

Герцог Бургундии Жан Бесстрашный заключил союз с королевой Франции Изабеллой Баварской.

В Констанце завершился 3-летний собор, положивший конец Великой схизме, когда на папском престоле находилось одновременно до трех пап. Один из пап – Григорий XII согласился на кардинальский титул, второй – Иоанн XXIII пытался сбежать, но был арестован и низложен, третьего папу – Бенедикта XIII низложили заочно: он укрылся Авиньоне. Новым папой избирали представителя римской знати Оддо Колонна, взявшего имя Мартин V. В начале собора он был обычным мирянином, но 3 года, пока шло разбирательство, прошел все церковные иерархические ступени.

1717 год

Основана Первая Великая Масонская Ложа

Вольтера заключили в Бастилию

Испанцы захватили остров Сардинию, австрийцы – Белград, а русские заняли остров Готланд.

Прусский король прислал Петру I янтарную комнату.

Петр I объявил царицей Екатерину I Алексеевну

«Немой» сейм Речи Посполитой: король Август II по совету Петра I практически без единого слова принял все выдвинутые ему условия: вывод саксонских войск, расширение полномочия Сейма и Сената, ограничение личной власти короля, ограничение численности наёмной польской армии. В итоге шляхта укрепила представительские органы власти в стране, а по абсолютизму был нанесён ощутимый удар.

Россия, Пруссия и Франция заключили Амстердамский договор о мире. Франция обещала посредничество между Россией и Швецией и обязалась отказаться от союза с Швецией.

Состоялся крупнейший набег крымских и кубанских татар на Нижнее Поволжье, в результате которого были разграблены Царицын, Саратов и другие города.

Следующие 300 лет рассмотрим более подробно – по 60-летним циклам.

1777 год

Франция признала независимость США.

В Баварии прервалась правящая династия, наследником стал Карл-Теодор Пфальцский, глава старшей ветви Виттельсбахов.

Во Вьтенаме братья Тэй Шон подняли мятеж.

Шагин-Гирей объявлен ханом всех татар. Организовал в Крыму регулярное войско, что его и погубило: среди новобранцев вспыхнул мятеж. Этим воспользовалась Турция: в Крым вернулся Селим-Гирей, и изгнанный Долгоруковым в 1771 году, и при поддержке турецкой эскадры низложил Шагина.

Волнения в Димитрове: из Переяславльской консистории пришел указ, предписывавший Николо-Пешношскому монастырю «отдать 219-пудовый колокол». Присланные из Архирейского дома подрядчики колокол сняли, но подоспевшие крестьяне села Рогачева «человек до ста, войдя незапертою калиткою, увезти его не допустили». За этот поступок зачинщиков вызвали в Государственную коллегию, а колокол «перевезли в Петербург и повесили на колокольню Петропавловского собора, что в крепости, а оттуда по взятии Очакова, переименованного Николаевскою крепостью, отвезен, как говорят, в нее».

В Санкт-Петербурге произошло большое наводнение.

1837 год

Королевой Великобритании стала Виктория I, последняя из Ганноверской династии. Ганновер автоматически отделился от Британии, поскольку Соляной закон запрещал наследование престола женщиной. Между тем, Виктория первой из британских монархов селится в Букингемском дворце.

В Саус-Хадли (Массачусетс) открывается первый в США колледж для женщин.

В Квебеке из-за попытки ареста английскими властями лидера французских националистов Канады Луи Папине начинаются волнения.

В Петербурге на Черной речке состоялась дуэль Пушкина с Дантесом, через 2 дня Пушкин умер от полученной раны.

Год был наполнен транспортными катастрофами: в феврале английский парусный корабль «Jane and Margaret» погиб у берега острова Мэн (число жертв превышает 200 человек); в марте американский колесный пароход «Sherrod» сгорает на Миссисипи (погибли 175 человек); в октябре пароход тонет в Okracoke, штат Северная Каролина (погибли 100 человек), а американский колесный пароход «Monmuuth» тонет на Миссисипи в результате столкновения с другим судном (погибли 234 человека). Кроме того, трагически закончилась первая публичная демонстрация парашюта новой формы с перевернутым вверх дном куполом, который, по замыслу его изобретателя англичанина Роберта Кокинга, должен был предотвратить раскачивание: поднятый на высоту 2000 метров аэростатом парашют с находящимся под ним в корзине Кикингом начал спускаться довольно удачно, но затем верхний обод купола смялся и спуск превратился в падение, изобретатель погиб. А пилотировавший аэростат Чарльз Грин со временем стал первым воздухоплавателем, совершившим 100 полетов.

В России открывается первая железная дорога: 25 верст от Петербурга до Царского Села поезд преодолевал за 33 минуты. Дорога построена частными лицами, причем правительство не давало субсидий или гарантий. Единственно важное для предпринимателей условие: дорога была оставлена в их пользовании на бессрочное время. Строительство продолжалось два года и обошлась в 42 тысячи рублей за версту, считая гражданские сооружения (вокзалы, сторожевые будки и прочее) .

29 декабря сильный пожар уничтожил здание Зимнего дворца в Петербурге.

1897 год

В России вводится золотое обращение. Появляются золотые монеты – империал и полуимпериал, на золото обмениваются и остальные денежные знаки. Рубль становится самой твердой валютой мира.

Создана Всемирная сионистская организация.

Германия захватила бухту Цзяочжоу на Шаньдунском полуострове.

Русско-китайский договор: Китай уступил России в аренду на 25 лет Квантунский полуостров с Порт-Артуром.

Смерч «Ирвин» в США. Было много раненых.

Первая попытка исследования Арктики с помощью аэростата. Соломон Август Андре с двумя товарищами поднялся в небо с датского острова Шпицберген. Их аэростат объемом 4531 куб. м. был оснащен парусом, который крепился к сложной системе тросов. С его помощью планировалось управлять летательным аппаратом. О судьбе исследователей ничего не было известно до 6 августа 1930, когда их тела обнаружили на Белом острове (Земля Франца Иосифа).

Первый подъем цельнометаллического дирижабля «Металбаллон» конструкции Германа Шварца в Берлине закончился катастрофой: летательный аппарат разбился из-за отказа двигателя.

Гульельмо Маркони получил патент на радио, Томас Эдисон запатентовал свою кинокамеру, а в Лондоне появились электротакси (они оказались экономически невыгодными, но просуществовали 3 года). В Москве вели в строй Центральную городскую электростанцию.

В Петербурге прошел первый в России официальный футбольный матч. Встречались команды «Спорт» и «Василеостровский Кружок Любителей Футбола».

Первая всенародная однодневная перепись населения. По данным Центрального статистического комитета, население России в 1897 составило 128,2 млн человек.

Укрупнение Нью-Йорка: до город занимал только остров Манхэттен и юго-западную часть Бронкса. Всего за одну ночь численность населения увеличилась с 2 млн. до 3,4 млн. человек, а территория расширилась с 44 до более чем 300 квадратных миль. Нью-Йорк стал вторым по величине городом в мире, уступив лишь британской столице.

1957 год

Пали диктатуры в Колумбии и Венесуэле.

Область Саар в результате референдума вернулась из Франции в ФРГ.

Первое сражение кубинской революции: повстанцы во главе с Фиделем Кастро совершили нападение на укрепленный пункт правительственных войск в устье реки Ла-Платы.

В Москве, на Пленуме ЦК КПСС, Молотова, Кагановича и Маленкова назвали «антипартийной группой» и лишили всех постов.

В Москве прошел VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Москвичи впервые увидели иностранцев в таком невероятном количестве: гостями фестиваля стали 34 тысячи человек из 131 страны мира. Накануне открытия родителей попросили вывезти детей из Москвы. К фестивалю появились приёмник «Фестиваль» и автомобиль ГАЗ-M-21 с оленем на капоте. Была открыта крупнейшая в тот момент в СССР гостиница «Украина».

В СССР впервые проходит чемпионат мира и Европы по хоккею с шайбой. Канада, США, Норвегия, ФРГ, Италия и Швейцария игры бойкотировали. Чемпионом стала Швеция, опередившая команду СССР на 1 очко.

Запущен первый в мире искусственный спутник Земли. Русское слово «спутник» сразу стало международным. В этом же году на Спутнике-2 в космос было запущено первое живое существо – собака Лайка. В ходе эксперимента возвращение на землю не предусматривалось. Было доказано, что живое существо способно вынести перегрузки при старте и невесомость.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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