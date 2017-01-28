Кого клюнет Огненный Петух: наступил новый год по восточному календарю

28 января начался новый год по восточному календарю – год Красного (Огненного) Петуха. В восточных странах этот знак напрямую связывают с Солнцем: японцы видят в нем первый свет, индийцы называют его олицетворением солнечной энергии, а китайцы считают Петуха символом пяти основных добродетелей: смелости, верности, доброты, достоинства, доброжелательности.
Главные черты характера символа 2017 года – откровенность и искренность. При этом звезды советуют всем в 2017 году контролировать свои речи и эмоции, дабы никого не обидеть резким словом. Нужно вообще быть очень осторожным в общении и все время себя контролировать, так как Петух – балагур и фанфарон – может подтолкнуть на неосмотрительные заявления и обещания.
При этом Красный Петух крайне аккуратен и очень ответственен, поэтому а наступившем году нужно к любой работе относится с усердием и доводить все начатые дела до конца, иначе хозяин года может заклевать.
Но он будет благосклонен к упорным, амбициозным, ярким, активным и энергичным людям, а также смелым и стремящимся к созиданию.
В целом, Петух – натура противоречивая: он активен, но в то же время склонен к созерцательности, трудоголик, но очень ценит семью и друзей. Поэтому в 2017 году нужно суметь удержать баланс между работой и личной жизнью, иначе можно лишиться либо одного, либо другого.
В год Петуха возможны конфликты на международном уровне, но год хорош для реализации серьёзных реформ внутри страны, направленных на повышение качества жизни.
Возможен приход к власти новых сильных лидеров, при этом ориентированных не на конфликт, а на стабильные и прочные отношения с соседями. Астрологи предсказывают военные столкновения в ряде стран. Россию в этот список не включают, но не исключают, что страна примет участие в локальных конфликтах на территории других государств.
Кроме того, год будет отмечен природными катаклизмами и техногенными катастрофами.
В личностном плане год Петуха хорошо подходит для осуществления судьбоносных проектов: открытия собственного бизнеса, покупки недвижимости, переезда. Он также благоприятен для новых достижений в привычной сфере. Все приобретения, особенно инвестиции в себя, обещают стать удачными.
В целом, Петух готов поддержать самые амбициозные планы и самые смелые идеи, но перед принятием любого решения нужно будет взвешивать все «за» и «против» и тщательно готовиться к любому мероприятию.
Астрологи считают, что определенные события примерно повторяются каждые 60 лет: каждый год характеризуется по женской или мужской сущности (цикл 2 года), стихии (цикл 5 лет) и по животному (цикл 12 лет), и через 60 лет все три элемента вновь совпадают. А через 300 лет какие-то явления и процессы могут совпадать даже по времени года (плюс-минус 2 месяца).
РИА «Новый День» предлагает вспомнить, какие события происходили на территории России и в мире 300, 600, 900 лет назад.
1117 год
- Пока потомки князя Владимира делили престолы ( Мстислав Владимирович – пра-правнук крестителя Руси – перешел на княжение в Белгород, поручив Новгород своему сыну, Всеволоду) Хазарский, а позже русский город-крепость Саркел в 1117 году был разорён половцами и покинут жителями. Город перестал существовать. Ныне его остатки находятся на дне Цимлянского водохранилища.
- В этом же году состоялась Битва при Филомелионе – одно из византийско-сельджукских сражений. Битва и связанный с ней поход через Сантабар, Полибот и Кедрос фактически представляли собой кампанию по эвакуации греко-православного населения из приграничной византийско-сельджукской зоны, постоянно подвергавшейся тюркским набегам, в более защищенные регионы империи на западе полуострова.
1417 год
- Нашествие чумы на русские княжества. Чума 1417 года отличалась высокой смертностью. По выражению летописца того времени, смерть косила людей, как серп косит колосья. Чумные эпидемии с весьма короткими перерывами опустошали Русь в течение 11 последующих лет.
- Мехмед Челеби подавил восстание в Анатолии.
- Герцог Бургундии Жан Бесстрашный заключил союз с королевой Франции Изабеллой Баварской.
- В Констанце завершился 3-летний собор, положивший конец Великой схизме, когда на папском престоле находилось одновременно до трех пап. Один из пап – Григорий XII согласился на кардинальский титул, второй – Иоанн XXIII пытался сбежать, но был арестован и низложен, третьего папу – Бенедикта XIII низложили заочно: он укрылся Авиньоне. Новым папой избирали представителя римской знати Оддо Колонна, взявшего имя Мартин V. В начале собора он был обычным мирянином, но 3 года, пока шло разбирательство, прошел все церковные иерархические ступени.
1717 год
- Основана Первая Великая Масонская Ложа
- Вольтера заключили в Бастилию
- Испанцы захватили остров Сардинию, австрийцы – Белград, а русские заняли остров Готланд.
- Прусский король прислал Петру I янтарную комнату.
- Петр I объявил царицей Екатерину I Алексеевну
- «Немой» сейм Речи Посполитой: король Август II по совету Петра I практически без единого слова принял все выдвинутые ему условия: вывод саксонских войск, расширение полномочия Сейма и Сената, ограничение личной власти короля, ограничение численности наёмной польской армии. В итоге шляхта укрепила представительские органы власти в стране, а по абсолютизму был нанесён ощутимый удар.
- Россия, Пруссия и Франция заключили Амстердамский договор о мире. Франция обещала посредничество между Россией и Швецией и обязалась отказаться от союза с Швецией.
- Состоялся крупнейший набег крымских и кубанских татар на Нижнее Поволжье, в результате которого были разграблены Царицын, Саратов и другие города.
Следующие 300 лет рассмотрим более подробно – по 60-летним циклам.
1777 год
- Франция признала независимость США.
- В Баварии прервалась правящая династия, наследником стал Карл-Теодор Пфальцский, глава старшей ветви Виттельсбахов.
- Во Вьтенаме братья Тэй Шон подняли мятеж.
- Шагин-Гирей объявлен ханом всех татар. Организовал в Крыму регулярное войско, что его и погубило: среди новобранцев вспыхнул мятеж. Этим воспользовалась Турция: в Крым вернулся Селим-Гирей, и изгнанный Долгоруковым в 1771 году, и при поддержке турецкой эскадры низложил Шагина.
- Волнения в Димитрове: из Переяславльской консистории пришел указ, предписывавший Николо-Пешношскому монастырю «отдать 219-пудовый колокол». Присланные из Архирейского дома подрядчики колокол сняли, но подоспевшие крестьяне села Рогачева «человек до ста, войдя незапертою калиткою, увезти его не допустили». За этот поступок зачинщиков вызвали в Государственную коллегию, а колокол «перевезли в Петербург и повесили на колокольню Петропавловского собора, что в крепости, а оттуда по взятии Очакова, переименованного Николаевскою крепостью, отвезен, как говорят, в нее».
- В Санкт-Петербурге произошло большое наводнение.
1837 год
- Королевой Великобритании стала Виктория I, последняя из Ганноверской династии. Ганновер автоматически отделился от Британии, поскольку Соляной закон запрещал наследование престола женщиной. Между тем, Виктория первой из британских монархов селится в Букингемском дворце.
- В Саус-Хадли (Массачусетс) открывается первый в США колледж для женщин.
- В Квебеке из-за попытки ареста английскими властями лидера французских националистов Канады Луи Папине начинаются волнения.
- В Петербурге на Черной речке состоялась дуэль Пушкина с Дантесом, через 2 дня Пушкин умер от полученной раны.
- Год был наполнен транспортными катастрофами: в феврале английский парусный корабль «Jane and Margaret» погиб у берега острова Мэн (число жертв превышает 200 человек); в марте американский колесный пароход «Sherrod» сгорает на Миссисипи (погибли 175 человек); в октябре пароход тонет в Okracoke, штат Северная Каролина (погибли 100 человек), а американский колесный пароход «Monmuuth» тонет на Миссисипи в результате столкновения с другим судном (погибли 234 человека). Кроме того, трагически закончилась первая публичная демонстрация парашюта новой формы с перевернутым вверх дном куполом, который, по замыслу его изобретателя англичанина Роберта Кокинга, должен был предотвратить раскачивание: поднятый на высоту 2000 метров аэростатом парашют с находящимся под ним в корзине Кикингом начал спускаться довольно удачно, но затем верхний обод купола смялся и спуск превратился в падение, изобретатель погиб. А пилотировавший аэростат Чарльз Грин со временем стал первым воздухоплавателем, совершившим 100 полетов.
- В России открывается первая железная дорога: 25 верст от Петербурга до Царского Села поезд преодолевал за 33 минуты. Дорога построена частными лицами, причем правительство не давало субсидий или гарантий. Единственно важное для предпринимателей условие: дорога была оставлена в их пользовании на бессрочное время. Строительство продолжалось два года и обошлась в 42 тысячи рублей за версту, считая гражданские сооружения (вокзалы, сторожевые будки и прочее) .
- 29 декабря сильный пожар уничтожил здание Зимнего дворца в Петербурге.
1897 год
- В России вводится золотое обращение. Появляются золотые монеты – империал и полуимпериал, на золото обмениваются и остальные денежные знаки. Рубль становится самой твердой валютой мира.
- Создана Всемирная сионистская организация.
- Германия захватила бухту Цзяочжоу на Шаньдунском полуострове.
- Русско-китайский договор: Китай уступил России в аренду на 25 лет Квантунский полуостров с Порт-Артуром.
- Смерч «Ирвин» в США. Было много раненых.
- Первая попытка исследования Арктики с помощью аэростата. Соломон Август Андре с двумя товарищами поднялся в небо с датского острова Шпицберген. Их аэростат объемом 4531 куб. м. был оснащен парусом, который крепился к сложной системе тросов. С его помощью планировалось управлять летательным аппаратом. О судьбе исследователей ничего не было известно до 6 августа 1930, когда их тела обнаружили на Белом острове (Земля Франца Иосифа).
- Первый подъем цельнометаллического дирижабля «Металбаллон» конструкции Германа Шварца в Берлине закончился катастрофой: летательный аппарат разбился из-за отказа двигателя.
- Гульельмо Маркони получил патент на радио, Томас Эдисон запатентовал свою кинокамеру, а в Лондоне появились электротакси (они оказались экономически невыгодными, но просуществовали 3 года). В Москве вели в строй Центральную городскую электростанцию.
- В Петербурге прошел первый в России официальный футбольный матч. Встречались команды «Спорт» и «Василеостровский Кружок Любителей Футбола».
- Первая всенародная однодневная перепись населения. По данным Центрального статистического комитета, население России в 1897 составило 128,2 млн человек.
- Укрупнение Нью-Йорка: до город занимал только остров Манхэттен и юго-западную часть Бронкса. Всего за одну ночь численность населения увеличилась с 2 млн. до 3,4 млн. человек, а территория расширилась с 44 до более чем 300 квадратных миль. Нью-Йорк стал вторым по величине городом в мире, уступив лишь британской столице.
1957 год
- Пали диктатуры в Колумбии и Венесуэле.
- Область Саар в результате референдума вернулась из Франции в ФРГ.
- Первое сражение кубинской революции: повстанцы во главе с Фиделем Кастро совершили нападение на укрепленный пункт правительственных войск в устье реки Ла-Платы.
- В Москве, на Пленуме ЦК КПСС, Молотова, Кагановича и Маленкова назвали «антипартийной группой» и лишили всех постов.
- В Москве прошел VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Москвичи впервые увидели иностранцев в таком невероятном количестве: гостями фестиваля стали 34 тысячи человек из 131 страны мира. Накануне открытия родителей попросили вывезти детей из Москвы. К фестивалю появились приёмник «Фестиваль» и автомобиль ГАЗ-M-21 с оленем на капоте. Была открыта крупнейшая в тот момент в СССР гостиница «Украина».
- В СССР впервые проходит чемпионат мира и Европы по хоккею с шайбой. Канада, США, Норвегия, ФРГ, Италия и Швейцария игры бойкотировали. Чемпионом стала Швеция, опередившая команду СССР на 1 очко.
- Запущен первый в мире искусственный спутник Земли. Русское слово «спутник» сразу стало международным. В этом же году на Спутнике-2 в космос было запущено первое живое существо – собака Лайка. В ходе эксперимента возвращение на землю не предусматривалось. Было доказано, что живое существо способно вынести перегрузки при старте и невесомость.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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