В Челябинске трамвай протаранил легковушку

Публикации за 29.01.17

В Челябинске трамвай столкнулся с легковушкой

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня вечером на улице Новороссийской. ВАЗ-2110 поворачивал к заданию суда Ленинского района и почему-то решил не пропускать трамвай. Удар был такой силы, что легковушку развернуло и отбросило на десяток метров. У «десятки» поврежден отсек двигателя.

О пострадавших пока не сообщается.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 29.01.17

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