В Челябинске бродячая собака набросилась на человека

Публикации за 29.01.17

В челябинском микрорайоне Парковый бездомная собака набросились на человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 23-летняя пострадавшая рассказывает, что шла на остановку мимо стройки – там обитает целая свора бродячих псов. Сердобольные старушки их подкармливают, поэтому популяция четвероногих бомжей увеличивается. Одна из собак набросилась на девушку и укусила.

Жители микрорайона отмечают, что проблема с бездомными собаками назрела давно, правда, до нападения на людей до сих пор не доходило.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 29.01.17

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