Лихач на внедорожнике угробил ребенка и двух женщин на южноуральской трассе

На южноуральской трассе столкнулись две иномарки «лоб в лоб». Погибли три человека.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД России по Челябинской области, ДТП произошло 29 января около 15 часов на 115 километре автодороги Южноуральск – Магнитогорск, недалеко от посёлка Сухтелинский.
49-летний водитель автомобиля «Ниссан Х-Треил», выехав на встречную полосу при попытке обгона, врезался в «Тойоту Авенсис».
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В результате ДТП погибли два пассажира «Тойоты»: 43-летняя женщина и 10-летний мальчик. Также скончалась 75-летняя пассажирка внедорожника.
Оба водителя с травмами различной степени тяжести госпитализированы.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
Челябинск, Юлия Малецкая
Челябинск. Другие новости 30.01.17
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