Лихач на внедорожнике угробил ребенка и двух женщин на южноуральской трассе

Публикации за 30.01.17

На южноуральской трассе столкнулись две иномарки «лоб в лоб». Погибли три человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД России по Челябинской области, ДТП произошло 29 января около 15 часов на 115 километре автодороги Южноуральск – Магнитогорск, недалеко от посёлка Сухтелинский.

49-летний водитель автомобиля «Ниссан Х-Треил», выехав на встречную полосу при попытке обгона, врезался в «Тойоту Авенсис».

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В результате ДТП погибли два пассажира «Тойоты»: 43-летняя женщина и 10-летний мальчик. Также скончалась 75-летняя пассажирка внедорожника.

Оба водителя с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Челябинск, Юлия Малецкая

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