В Миассе угнали реанимобиль

Публикации за 30.01.17

Южноуралец угнал реанимационный автомобиль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшую субботу в Миассе.

Около 22:30 местный житель взломал гаражные ворота в здании станции скорой медицинской помощи, расположенной в северной части города, и угнал реанимационный автомобиль марки «Fiat». Далеко угонщик не уехал: автомобиль нашли в паре километрах от учреждения, неподалеку от стадиона «Северный», через час с момента угона. Накатавшись, мужчина просто бросил машину.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), сообщает U24.Ru. Угонщик задержан, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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