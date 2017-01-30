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Челябинск

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Публикации за 30.01.17

Челябинец, едва не забивший до смерти посетителя МФЦ, предстанет перед судом

Челябинец, едва не забивший до смерти посетителя МФЦ, предстанет перед судом

В суд передано уголовное дело челябинца, среди бела дня напавшего на посетителя многофункционального центра.

Как сообщили РИА в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомства Центрального района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему.

Напомним, инцидент произошел днем 24 октября прошлого года возле многофункционального центра на улице Труда. Челябинец увидел направлявшегося к МФЦ незнакомого мужчину с сумкой в руках. Решив, что в сумке может находиться крупная сумма, он напал на него, осыпав градом ударов металлической палкой по голове. В результате посетитель МФЦ получил несколько переломов свода черепа.

За мужчину вступился прохожий, и нападавший был вынужден бежать, оставив вожделенную сумку владельцу.

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В результате проведения неотложных оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый был задержан и заключен под стражу.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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