С учетом прежних заслуг: суд скостил срок бывшему сотруднику южноуральского ГУ МВД, крышевавшему казино

Публикации за 30.01.17

Бывший замначальника отдела противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области, крышевавший подпольные казино, проведет в колонии на полгода меньше.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, апелляционная инстанция областного суда рассмотрела уголовное дело Ильи Щеголева, приговоренного Советским районным судом Челябинска за получение взятки в крупном размере к 9 годам лишения свободы со штрафом в 1 миллион 775 тысяч рублей.

Установлено, что Щеголев, занимая должность начальника отделения по выявлению преступлений, связанных с легализацией незаконных доходов отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Челябинску, в период с декабря 2012 по август 2013 года получил взятку в 355 тысяч рублей за общее покровительство от предпринимателя, организовавшего несколько подпольных казино в различных помещениях города.

Позднее полицейский, уже занимая должность заместителя начальника отдела по подрыву экономических основ организованной преступности управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области, в августе 2013 года приказал подчиненному вернуть своему знакомому 14 ранее изъятых игровых автоматов, которые были вывезены и заменены на аналогичное число неработающих автоматов.

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Адвокат Щеголева обратился в апелляционный суд, ссылаясь на нарушения уголовно-процессуального закона, якобы допущенные на предварительном следствии. Челябинский областной суд признал доводы жалоб необоснованными, однако по собственной инициативе учел смягчающим обстоятельством наличие ведомственной медали «За отличие в службе 3 степени» и снизил наказание до 8 лет 6 месяцев лишения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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