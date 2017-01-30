В Челябинске иномарка обрушила шлагбаум железнодорожного переезда на регулировщика

Публикации за 30.01.17

В Челябинске железнодорожник-пешеход пострадал в результате столкновения автомобиля со шлагбаумом на переезде.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском управлении ГИБДД, необычное дорожно-транспортное происшествие случилось ранним утром 29 декабря Металлургическом районе.

Водитель автомобиля «Киа Оптима» не справился с управлением на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном на улице Морская, и врезался в шлагбаум. От удара он обрушился на стоявшего рядом регулировщика переезда.

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В результате ДТП 68-летний мужчина с ушибами грудной клетки и плеча был направлен на амбулаторное лечение.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Юлия Малецкая

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