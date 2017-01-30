И световозвращающие элементы не помогли: челябинец сбил школьницу, переходившую дорогу на зеленый свет

Публикации за 30.01.17

В Челябинске водитель сбил школьницу, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, инцидент произошел в Металлургическом районе на улице Богдана Хмельницкого.

Водитель автомобиля «Хендай Элантра» сбил 11-летнюю девочку, переходившую проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП школьница получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Отметим, ранее сотрудники ГИБДД в подобных случаях обязательно указывали, что пострадавший пешеход был одет в одежду темного цвета без светоотражающих элементов. На сей раз ребенок был одет в одежду светлых тонов со световозвращающими элементами на куртке, что не защитило его. Зато теперь в ГИБДД не преминули заметить, что ребенок возвращался домой с занятий без сопровождения взрослых.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.01.17

В Челябинске иномарка обрушила шлагбаум железнодорожного переезда на регулировщика. / Власти признали: нормативы выбросов для челябинских предприятий опасно завышены. / С учетом прежних заслуг: суд скостил срок бывшему сотруднику южноуральского ГУ МВД, крышевавшему казино. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»