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Челябинск

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Публикации за 30.01.17

И световозвращающие элементы не помогли: челябинец сбил школьницу, переходившую дорогу на зеленый свет

И световозвращающие элементы не помогли: челябинец сбил школьницу, переходившую дорогу на зеленый свет

В Челябинске водитель сбил школьницу, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора.

Как сообщили РИА в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, инцидент произошел в Металлургическом районе на улице Богдана Хмельницкого.

Водитель автомобиля «Хендай Элантра» сбил 11-летнюю девочку, переходившую проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП школьница получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

«Новый День – Челябинск» , и

Отметим, ранее сотрудники ГИБДД в подобных случаях обязательно указывали, что пострадавший пешеход был одет в одежду темного цвета без светоотражающих элементов. На сей раз ребенок был одет в одежду светлых тонов со световозвращающими элементами на куртке, что не защитило его. Зато теперь в ГИБДД не преминули заметить, что ребенок возвращался домой с занятий без сопровождения взрослых.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.01.17

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