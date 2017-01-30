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Публикации за 30.01.17

В Челябинске собираются приступить к реконструкции набережной / Когда приведут в порядок саму реку – непонятно

В Челябинске собираются приступить к реконструкции набережной Когда приведут в порядок саму реку – непонятно

Челябинские власти объявили о намерении начать реконструкцию набережной реки Миасс, уже в текущем году.

Как передает корреспондент РИА , в рамках новой федеральной программы «Наш двор», рассчитанной на 6 ближайших лет, южноуральская столица получит 377 миллионов рублей на благоустройство городской среды. Из этой суммы 260 миллионов планируется потратить на обустройство дворовых территорий, в 113 миллионов – на общественные пространства. В рамках второго направления городские власти уже в текущем году намерены приступить к реконструкции набережной реки Миасс и созданию сквера искусств.

«Важно, чтобы мы быстрее провели конкурсные процедуры, сделали проект освоения набережной реки Миасс со стороны улицы Труда, вот в том районе, где у нас находится первая ТЭЦ (вероятно, имеется в виду первая городская электростанция. ТЭЦ-1 находится в Ленинском районе, прим. ). С того района мы начнем делать набережную и делать сквер искусств», – сообщил градоначальник.

По словам Тефтелева, на реализацию этого масштабного проекта потребуется 200 миллионов рублей, в этом году планируется выделить 30 миллионов – 40 миллионов рублей. Возможно, при реконструкции набережной будут использоваться и идеи победителей архитектурного конкурса на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию развития исторического центра, но не факт.

Такой вариант предложили голландцы
Такой вариант предложили голландцы

«Те работы, которые сегодня выполнены, будем предлагать, по крайней мере, при объявлении проекта на ту же набережную, мы естественно вот те работы, которые были представлены на конкурс, мы будем рекомендовать победителям конкурса по проектам набережной, и там есть элементы, которые уже можно использовать при оформлении набережной», – сообщил мэр, подчеркнув, что следующим этапом станет участок за цирком.

«Новый День – Челябинск» , и

Отметим, рассуждая о необходимости скорейшей подготовки проекта набережной, руководство Челябинска почему-то не уделяет должного внимания состоянию самой реки, сегодня больше напоминающую болото.

Новый День: В Челябинске собираются приступить к реконструкции набережной, когда приведут в порядок саму реку – непонятно

Так, градоначальник не смог сообщить ничего конкретного о том, когда будут проводиться мероприятия по сужению русла.

«В настоящее время мы только ведем переговоры с соответствующими структурами, которые имеют отношение к этой теме, с Нижне-Обским бассейном… Там есть много разрешительных работ, связанных с этим делом. Ну, и второй вопрос, это финансирование. Я так думаю, что в этом году мы, по крайней мере, сформируем некую конкурсную документацию по всем этим работам. Посмотрим, не исключаю вариант, что в 2018 году уже приступим к реализации проекта в том виде, в котором будет возможность профинансировать», – сообщил Тефтелев.

Однако, по мнению депутатов, дело может затянуться из-за того, что приходится разбираться с «земельными отношениями» – многие участки вдоль реки уже кому-то принадлежат.

Челябинск, Юлия Малецкая

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