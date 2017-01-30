Дорогу холодильнику! В Челябинске пешеход перекрыл дорогу бытовой техникой (ФОТО)

Публикации за 30.01.17

В Челябинске пешеход с холодильником устроил пробку на оживленном перекрестке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», курьезный случай произошел в минувшее воскресенье на перекрестке шоссе Металлургов и улицы Сталеваров. По данным автомобилистов, горожанин без каких-либо приспособлений пытался перейти дорогу с тяжелой бытовой техникой «на привязи».

«Вот это смекалка у мужика!!! Сегодня на большом перекрёстке «Орлёнок» мужик перетаскивал холодильник. Без санок. Он лопатой с обочины носил снег и подкладывал его под груз. Машины стояли, а он по сантиметру двигался вперёд. Одним словом, Россию не победить!» – написал очевидец в соцсетях.

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Оригинальный способ транспортировки крупногабаритного груза вызвал бурное обсуждение. В комментариях многие жители посмеялись над тем, что хозяин холодильника не ищет легких путей, другие ругали пешехода, спровоцировавшего затор на дороге.

Кстати, никто из прохожих не вызвался помочь горожанину. Автолюбители тоже предпочли дождаться, пока он самостоятельно дотолкает холодильник до обочины и освободит проезжую часть.

Челябинск, Юлия Димова

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