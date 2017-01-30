Жительница Южного Урала за два дня стащила из магазина три десятка шоколадок

Публикации за 30.01.17

Жительница Магнитогорска за два дня вынесли из магазина три десятка шоколадок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд признал жительницу виновной в покушении на грабеж.

Сначала стащила с витрины магазина 20 шоколадок и скрылась. На следующий день она вновь пришла в торговое заведение и попыталась украсть еще 11 шоколадок. Однако на этот раз действия сладкоежки заметили сотрудники магазина и окликнули ее. Злоумышленница пустилась наутек, но была задержана работниками.

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Общий ущерб от визитов любительницы сладкого оценили, по данным «Верстов.Инфо», в 1 тысячу 497 рублей 61 копейку. Женщина полностью признала свою вину.

При назначении наказания суд учел, что горожанка больна наркоманией, неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения общественного порядка и мелкие хищения, а также то, что у нее погиб муж. Женщину приговорили к двум годам ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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