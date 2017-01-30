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Публикации за 30.01.17

Ледовые городки Магнитогорска стали опасны для подростков

Ледовые городки Магнитогорска стали опасны для подростков

В Магнитогорске еще один подросток попал в больницу после прогулки в ледовом городке.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел в минувшее воскресенье около 14:00 на улице Суворова, в сквере рядом с администрацией Правобережного района.

По словам матери 13-летнего подростка, ее сын отправился в городок покататься на коньках. Через некоторое время к нему подошли четверо юношей постарше и начали провоцировать драку. «Они сначала начали бросать в него снегом, а когда сын наклонился за снежком, его толкнули и начали пинать по голове, – цитирует женщину Magcity74. – Прохожие увидели и стали оттаскивать сына от них, но они не утихали. Затем кто-то вызвал скорую помощь и позвонили нам».

К моменту прибытия на место происшествия «скорой» хулиганов простыл и след. Мальчика отвезли в травмпункт, врачи которого поставили в известность полицию. Свое заявление о произошедшем правоохранителям направили и родители пострадавшего школьника.

«Новый День – Челябинск» , и

Это не первый случай нападения на подростков в ледовых городках Магнитогорска в нынешнем сезоне. Как уже сообщало РИА , 18 января в сквере на улице Бориса Ручьева на детей набросился неизвестный мужчина. Дело в том, что чуть раньше его собственные дети пожаловались магнитогорцу, что их побил незнакомый хулиган. Правда, оказалось, что от побоев «мстителя» пострадали ни в чем не повинные подростки. С серьезными повреждениями они были доставлены в больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.01.17

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