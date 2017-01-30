На пост главы Копейска претендуют 11 человек, эксперты считают конкурс безальтернативным

Публикации за 30.01.17

В Копейске завершился прием документов на участие в конкурсе на должность главы города. Главный претендент остался без конкурентов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в последний день документы принесли: начальник отдела федерального ядерного центра в Снежинске Ольга Пузикова, директор по развитию «Центр кластерного развития Челябинской области Павел Демин, безработный Сергей Чернооков, депутат городского собрания Копейска от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Сумин, а также пенсионеры Эдуард Кинстлер и Ирина Рыжкова.

Ранее участие в конкурсе подтвердили пять претендентов: бывший заместитель прокурора Челябинской области Владимир Можин, председатель правления Челябинского Общественного фонда инвалидов войны в Афганистане Булат Ахметгаянов, руководитель УК «Горводоканал-Копейск» Николай Сединкин, сотрудник ФГУП «Связь-безопасность» Дильдабек Колиев, а также начальник мобилизационного отдела управления делами губернатора и правительства области Владимир Бунеев.

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Примечательно, что исполняющий обязанности мэра Копейска Владимир Бисеров, проигравший в конкурсе на должность главы в декабре прошлого года, на этот раз решил вовсе в выборах не участвовать. Кроме того, документы так и не принес депутат Законодательного собрания Челябинской области Владимир Горнов, ранее заявлявший о таком намерении. При таком раскладе, по мнению экспертов, у кандидата, продвигаемого областным правительством, – Владимира Можина – фактически не осталось конкурентов.

Напомним, 1 февраля городские депутаты на внеочередном собрании должны утвердить состав конкурсной комиссии. Предполагается, что новый мэр Копейска будет избран в начале марта.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 30.01.17

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