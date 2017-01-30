«Она не одна придёт, она с кузнецом придёт»: челябинец на первом свидании лишился ноутбука и телефона

Публикации за 30.01.17

В Челябинске брат с сестрой ограбили интернет-знакомого.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД России по области, преступление произошло 28 января в одном из домов на улице Курчатова.

26-летний челябинец познакомился с девушкой в социальных сетях и предложил встретиться, пригласив в гости. Новая знакомая согласилась, но с условием, что возьмет на свидание брата, поскольку боится идти одна.

В процессе алкогольных посиделок хозяин квартиры заметил, что девушка пытается «прибрать» его телефон. В итоге разгорелся конфликт, в ходе которого брат новой знакомой достал нож и отобрал у парня еще и ноутбук. После чего родственники удалились. Челябинец пожаловался в полицию.

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29-летнюю девицу и ее 22-летнего ранее судимого брата задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК ПФ «Разбой».

Родственникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 30.01.17

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