На Южном Урале рушатся исторические здания, а чиновники все тянут с согласованием их реконструкции (ФОТО)

Публикации за 30.01.17

Бюрократические проволочки лишают южноуральских инвесторов желания тратиться на восстановление исторического облика памятников архитектуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, стремление бизнеса восстановить историко-культурное наследие региона столкнулось с бюрократическими проволочками со стороны местной власти.

Дом Агрова в Челябинске

«Проблема достаточно простая – в регионе необходимо создать эффективные механизмы гарантированной защиты объектов культурного наследия. Это надлежащий учет памятников историко-культурного наследия, контроль за их сохранностью, возможность реконструкции и эксплуатации с сохранением исторического облика. Об этом много говорят, у бизнеса есть желание вопросом заниматься, но не хватает конкретных мер от представителей власти», – сообщил член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Игорь Белехов.

Дом Агрова в Челябинске

Только в Челябинске объектами культурного наследия признано более 300 зданий, значительная часть находится в аварийном состоянии и нуждается в реконструкции. Из мониторинга, проведенного общественниками, выяснилось, что предприниматели, выкупившие данные объекты, оказались в сложной ситуации. Им не позволяют восстановить здания бюрократические проволочки.

«Начну с практики – купить здание исторического наследия стоит 0,5 миллиона рублей, сделать проект на его реконструкцию – 1,5 миллиона рублей, провести все согласования – еще 1 миллион рублей, – рассказывает член региональной ревизионной комиссии ОНФ Александр Ерахтин. – После этого начинается бюрократический кошмар длиною в несколько лет. Так, одно из ведомств требует обследование здания лицензированной компании, а другое – точно такое же обследование, но экспертами саморегулируемой организации. За это время здание рушится, объем работ увеличивается, проект необходимо корректировать. При этом надзорные ведомства пугают штрафами до 6 миллионов рублей. Нет никакой мотивации заниматься восстановлением культурного наследия, отсутствуют даже минимальные льготы по налогообложению. По сути, предпринимателю выгодней за год построить серую коробку».

Особняк Осипова в Троицке снаружи

Особняк Осипова в Троицке внутри

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Кроме того, в ходе мониторинга выяснилось, что владельцам зданий-памятников не выдают пакет охранных документов, чтобы начать деятельность на объекте, представители бизнеса вынуждены самостоятельно проходить все процедуры. Общественники намерены обратиться в региональное министерство культуры с просьбой разработать конкретные меры для сохранения объектов культурного наследия, не забыв при этом об их восстановлении.

Особняк Осипова в Троицке внутири

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.01.17

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