Южноуральские судьи не видят ничего страшного в нарушениях в ходе выборов

Публикации за 30.01.17

В Челябинской области суды отказываются отменять результаты выборов, признавая наличие нарушений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 80% случаев суды по выборам-2016 в Коркинском округе суды ограничиваются частными определениями, подтверждающими нарушения, но отменять результаты выборов отказываются.

Таковы итоги разбирательств по 15 из 18 административных дел. В частности, в Октябрьском районе на участках №253 и №256 в список были включены незарегистрированные в районе избиратели – им разрешили проголосовать без открепительного удостоверения, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия». В этом же районе на участках №244, №262, №260, №256, №253, №277 и №269 зафиксированы нарушения в реестре для голосования вне помещения.

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В Еткуле на участке №1880 граждане голосовали вне помещения на рабочем месте. В Копейске на участках № 1940 и №1945, а также в поселке Октябрьский на участках № 262, №244 и №274 повторный протокол составляли, не вызывая наблюдателей.

Оппозиция намерена оспаривать решения районных и городских судов в областном суде.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.01.17

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