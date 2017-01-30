В 2018 году Челябинский цирк сменит привычный облик

Публикации за 30.01.17

В 2018 году пройдет полная реконструкция Челябинского цирка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Борис Дубровский и генеральный директор «Российской государственной цирковой компании» Дмитрий Иванов обсудили вопросы реконструкции челябинского цирка и общежития в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

«Здание цирка строилось 40 лет назад, общежитие – еще раньше, и тогда все это вполне органично вписывалось в окружающий городской ландшафт. Сейчас очень многое поменялось; еще больше предстоит изменить в связи с предстоящими в 2020 году в Челябинске саммитами ШОС и БРИКС. На достаточно компактном земельном участке вблизи набережной реки Миасс мы должны разместить ряд крупных объектов, включая конгресс-холл, гостиницу и медиа-центр. Нужно радикально улучшить внешний вид действующих зданий и сооружений, включая здание цирка. И определиться со зданием общежития, поскольку его внешний вид диссонирует даже с действующей окружающей обстановкой», – отметил губернатор.

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Глава Росгоцирка Дмитрий Иванов полностью поддержал Бориса Дубровского в намерении развивать данную часть города и рассказал, что полная реконструкция Челябинского цирка с изменением архитектурного облика и заменой технологического оборудования запланирована на 2018 год. «Мы планируем провести полный капитальный ремонт здания. Полностью обновить зрительный зал, установить новое световое и звуковое оборудование, обеспечить на современном уровне вентиляцию и кондиционирование помещений, отремонтировать технические помещения цирка», – пояснил Дмитрий Иванов.

По итогам встречи стороны договорились, что старое здание гостиницы для артистов цирка будет снесено, на его месте построят дорожную развязку, а новое строение разместится ближе к зданию цирка и будет вписано в его архитектурный облик.

Челябинск, Виктор Елисеев

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