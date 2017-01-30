О вреде патриотизма и «бабах с усами»: в Челябинске состоялась премьера спектакля «Моя жена – Сталин» (ВИДЕО, ФОТО)

Публикации за 30.01.17

В Челябинске Центр ненормативной лирики и жеста представил дебютный спектакль «Моя жена – Сталин».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», премьера полноценной театральной постановки стала очередным этапом развития центра, объединившего поклонников современной драматургии в южноуральской столице.

Напомним, Центр ненормативной лирики и жеста вырос из проекта «Читки», организованного артистами Молодежного театра в 2014 году. Его участникам, к числу которых позже присоединились артисты и режиссеры других челябинских театров, стало тесно в одном формате. По словам артистов, читка предполагает всего 1-2 показа на зрителя, актерам и режиссерам жалко расставаться со своим созданием, но продолжать существование оно может лишь в виде законченного спектакля. Таким полноценным дебютом стала постановка Бориса Черева «Моя жена – Сталин» по пьесе екатеринбургского драматурга Ивана Андреева. Автор уже знаком челябинским любителям современной драматургии по читке пьесы-антиутопии «Чихуахуа», в свое время вызвавшей бурную реакцию и массу споров среди театралов.

Жанр пьесы «Моя жена – Сталин» определен как «stand up-комедия». В основе сюжета реальная история «из новостей» о женщине, взявшей кредит на оплату услуг киллера, которому она заказала собственного мужа. В процессе работы над пьесой, по словам автора, он обнаружил информацию о десятках подобных случаев по всей России.

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Три персонажа сольно и группами выступают перед зрителями с юмористическими номерами, как и положено стендап-комикам. Очень смешно на живом современном русском языке они рассказывают трагическую историю о людях, забывающих о человеческом достоинстве и о том, что любовь – это дар, освобождающий дух, а не тяжкое бремя, провоцирующее на чудовищные поступки.

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Жена-тиранша, ее слабохарактерный муж, киллер (по совместительству охранник книжного магазина) – все персонажи очень узнаваемы и, по признанию зрителей, как будто списаны с реальных людей. «Жена не даст соврать: слово в слово», – поделился восторженный молодой человек после спектакля. Зрители отметили, что постановка получилась мужской и даже шовинистической. Так, «сталина» в юбке, отлично раскрытого студенткой Челябинского института культуры Юлией Фищуковой, некоторым хотелось «убить» на протяжении всего показа.

Однако мужские персонажи тоже особого сочувствия не вызывают. Безвольный муж (в исполнении актера Молодежного театра Александра Дика) потакает тирану рабской любовью. Единственное на, что он оказывается способен, – недостойный бунт в виде измены.

Наемный убийца (артист Камерного театра Петр Артемьев) – опустившийся мужчина средних лет – кажется единственным, кто заслуживает уважения: без революции и переворотов он сверг собственного «сталина», правда, счастья это ему не принесло.

За комедийно-бытовым планом спектакля скрывается одна из главных тем современного театра – личность и государство. На наглядном примере авторы постановки показывают, что семья и государство – это системы, нежизнеспособные в условиях тотальной несвободы, а слепая любовь к супругу, как и бездумный патриотизм, лишает человека достоинства и превращает в раба.

«Патриот – это игрушка в руках властителей и орудие в руках завоевателей», – цитирует кого-то из великих охранник книжного магазина.

В современной России уже легко представить, что за подобные публичные заявления о патриотах, человека могут облить зеленкой или отстегать нагайками. Однако большинство россиян предпочитают этого не замечать, вспоминая приятные моменты из исторического прошлого, как надоевшие друг другу супруги любят теребить в памяти момент встречи со второй половиной.

Дебютный спектакль Центра ненормативной лирики и жеста по признанию зрителей и драматурга, присутствовавшего на премьере, получился вполне удачным, его включили в «репертуар»: следующий показ состоится 19 февраля на площадке Дома актера.

Челябинск, Юлия Малецкая

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