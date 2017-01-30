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Челябинск

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Публикации за 30.01.17

О вреде патриотизма и «бабах с усами»: в Челябинске состоялась премьера спектакля «Моя жена – Сталин» (ВИДЕО, ФОТО)

О вреде патриотизма и «бабах с усами»: в Челябинске состоялась премьера спектакля «Моя жена – Сталин» (ВИДЕО, ФОТО)

В Челябинске представил дебютный спектакль «Моя жена – Сталин».

Как передает корреспондент РИА , премьера полноценной театральной постановки стала очередным этапом развития центра, объединившего поклонников современной драматургии в южноуральской столице.

Напомним, Центр ненормативной лирики и жеста вырос из проекта «Читки», организованного артистами Молодежного театра в 2014 году. Его участникам, к числу которых позже присоединились артисты и режиссеры других челябинских театров, стало тесно в одном формате. По словам артистов, читка предполагает всего 1-2 показа на зрителя, актерам и режиссерам жалко расставаться со своим созданием, но продолжать существование оно может лишь в виде законченного спектакля. Таким полноценным дебютом стала постановка Бориса Черева «Моя жена – Сталин» по пьесе екатеринбургского драматурга Ивана Андреева. Автор уже знаком челябинским любителям современной драматургии по читке пьесы-антиутопии «Чихуахуа», в свое время вызвавшей бурную реакцию и массу споров среди театралов.

Новый День: О вреде патриотизма и ''бабах с усами'': в Челябинске состоялась премьера спектакля ''Моя жена – Сталин'' (ВИДЕО, ФОТО)

Жанр пьесы «Моя жена – Сталин» определен как «stand up-комедия». В основе сюжета реальная история «из новостей» о женщине, взявшей кредит на оплату услуг киллера, которому она заказала собственного мужа. В процессе работы над пьесой, по словам автора, он обнаружил информацию о десятках подобных случаев по всей России.

«Новый День – Челябинск» , и

Три персонажа сольно и группами выступают перед зрителями с юмористическими номерами, как и положено стендап-комикам. Очень смешно на живом современном русском языке они рассказывают трагическую историю о людях, забывающих о человеческом достоинстве и о том, что любовь – это дар, освобождающий дух, а не тяжкое бремя, провоцирующее на чудовищные поступки.

Сколько стоит жизнь любимого супруга?

Жена-тиранша, ее слабохарактерный муж, киллер (по совместительству охранник книжного магазина) – все персонажи очень узнаваемы и, по признанию зрителей, как будто списаны с реальных людей. «Жена не даст соврать: слово в слово», – поделился восторженный молодой человек после спектакля. Зрители отметили, что постановка получилась мужской и даже шовинистической. Так, «сталина» в юбке, отлично раскрытого студенткой Челябинского института культуры Юлией Фищуковой, некоторым хотелось «убить» на протяжении всего показа.

Новый День: О вреде патриотизма и ''бабах с усами'': в Челябинске состоялась премьера спектакля ''Моя жена – Сталин'' (ВИДЕО, ФОТО)

Однако мужские персонажи тоже особого сочувствия не вызывают. Безвольный муж (в исполнении актера Молодежного театра Александра Дика) потакает тирану рабской любовью. Единственное на, что он оказывается способен, – недостойный бунт в виде измены.

Новый День: О вреде патриотизма и ''бабах с усами'': в Челябинске состоялась премьера спектакля ''Моя жена – Сталин'' (ВИДЕО, ФОТО)

Наемный убийца (артист Камерного театра Петр Артемьев) – опустившийся мужчина средних лет – кажется единственным, кто заслуживает уважения: без революции и переворотов он сверг собственного «сталина», правда, счастья это ему не принесло.

Новый День: О вреде патриотизма и ''бабах с усами'': в Челябинске состоялась премьера спектакля ''Моя жена – Сталин'' (ВИДЕО, ФОТО)

За комедийно-бытовым планом спектакля скрывается одна из главных тем современного театра – личность и государство. На наглядном примере авторы постановки показывают, что семья и государство – это системы, нежизнеспособные в условиях тотальной несвободы, а слепая любовь к супругу, как и бездумный патриотизм, лишает человека достоинства и превращает в раба.

«Патриот – это игрушка в руках властителей и орудие в руках завоевателей», – цитирует кого-то из великих охранник книжного магазина.

В современной России уже легко представить, что за подобные публичные заявления о патриотах, человека могут облить зеленкой или отстегать нагайками. Однако большинство россиян предпочитают этого не замечать, вспоминая приятные моменты из исторического прошлого, как надоевшие друг другу супруги любят теребить в памяти момент встречи со второй половиной.

Дебютный спектакль Центра ненормативной лирики и жеста по признанию зрителей и драматурга, присутствовавшего на премьере, получился вполне удачным, его включили в «репертуар»: следующий показ состоится 19 февраля на площадке Дома актера.

Новый День: О вреде патриотизма и ''бабах с усами'': в Челябинске состоялась премьера спектакля ''Моя жена – Сталин'' (ВИДЕО, ФОТО)

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 30.01.17

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