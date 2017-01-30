У челябинца, угрожавшего взорвать дом, нашли обрез и патроны

Публикации за 30.01.17

В Челябинске возбудили два уголовных дела в отношении мужчины, угрожавшего взорвать многоэтажный дом.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел днем 27 января на улице Марченко.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального полицейского главка проводили в одной из квартир оперативные мероприятия, когда хозяин взял в руки гранату и пригрозил взорвать многоэтажку, если стражи порядка не уйдут. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники всех экстренных служб города. Обитателей дома – 70 человек – эвакуировали.

Вскоре челябинец сам сдался полицейским, отдав им взрывное устройство, оказавшееся муляжом гранаты Ф-1, и даже извинился за свой поступок. По некоторым данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области сообщает, что в отношении несостоявшегося террориста возбуждено два уголовных дела: по факту применения насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ) и незаконного хранения оружия (часть 1 статьи 222).

В квартире челябинца полицейские обнаружили обрез охотничьего ружья и два патрона 12-го калибра.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый арестован в административном порядке. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 30.01.17

О вреде патриотизма и «бабах с усами»: в Челябинске состоялась премьера спектакля «Моя жена – Сталин» (ВИДЕО, ФОТО). / В 2018 году Челябинский цирк сменит привычный облик. / Южноуральские судьи не видят ничего страшного в нарушениях в ходе выборов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»