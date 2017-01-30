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Челябинск

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Публикации за 30.01.17

В Челябинске появится приложение для смартфонов, позволяющее узнать, где бесчинствует смог

В Челябинске появится приложение для смартфонов, позволяющее узнать, где бесчинствует смог

Челябинцам расскажут, где смог сильнее, с помощью приложения для смартфонов.

Как передает корреспондент РИА , группа разработчиков завершает создание бесплатной программы, призванной определять, в каком районе города выбросы наиболее интенсивны.

Принцип работы приложения достаточно прост. Любой житель Челябинска, установивший программу, «чекинится» в месте, где сильно ощущается смог. Информация обрабатывается в течение нескольких секунд и фиксируется приложением. С этого момента любой пользователь, увидев карту областного центра, сможет по красным точкам определить места с наивысшей концентрацией выбросов.

«Новый День – Челябинск» , и

«Мы планируем доработать приложение к концу этой недели, – цитируют «Хорошие новости» директор фирмы-разработчика Анастасию Дееву. – Далее SMOKY около двух недель будет проходить модерацию в App Store, после чего станет доступно для скачивания. Мы хотели сделать подобное приложение еще в прошлом году, однако, и в этом году, к сожалению, проблема смога в Челябинске не перестала быть актуальной, и мы всерьез занялись разработкой приложения». Кроме того, вся информация будет доступна и на сайте проекта smog2.ru.

Приложение SMOKY планируется запустить к середине февраля. Для пользователей оно будет бесплатным.

Челябинск, Виктор Елисеев

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