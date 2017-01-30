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Публикации за 30.01.17

Южный Урал признан регионом с самыми опасными дорогами

Южный Урал признан регионом с самыми опасными дорогами

Челябинская область заняла последнее место в рейтинге безопасности дорог.

Как передает корреспондент РИА , анализ по итогам 2016 года подготовил межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог».

В итоговую таблицу вошли 52 региона. В расчетной формуле рейтинга учитывались число жителей региона, количество ДТП, число раненых и погибших в авариях из-за неудовлетворительных дорожных условий, протяженность автодорог региона и размер автопарка.

В «зеленую зону» с удовлетворительной дорожной безопасностью с коэффициентом до 1 вошли Томская область, Удмуртия, Новосибирская область, Чеченская республика и Ивановская область.

«Новый День – Челябинск» , и

В зону высокой дорожной опасности (коэффициент более 2,0) попали Иркутская, Самарская, Пензенская, Московская области, Республика Татарстан, Красноярский, Краснодарский и Пермский края.

Закрывает рейтинг Челябинская область, в которой количество жертв ДТП в сравнении с рейтингом 2014 года увеличилось более чем в 1,5 раза. В 2016 году из-за неудовлетворительного состояния дорог здесь погибло в ДТП 283 человека, еще 3 тысячи 6 человек было ранено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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