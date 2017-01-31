После отмены карантина заболеваемость ОРВИ среди южноуральских школьников подскочила на 20%

Публикации за 31.01.17

Заболеваемость ОРВИ продолжает расти в половине муниципалитетов Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, за пятую неделю 2017 года (со 23 по 29 января) в регионе зарегистрировано 34 тысячи 339 случаев ОРВИ, показатель составил 104,3 на 10 тысяч населения. С начала сезона зарегистрирован 161 клинический случай гриппа.

В связи с возобновлением учебного процесса в ряде муниципальных образований области, среди школьников отмечен прирост заболеваемости на 21,6%, среди детей 3-6 лет – на 9,6%. Среди взрослого населения отмечено снижение заболеваемости на 12,7%. Уровень заболеваемости среди детей до 2 лет сохраняется на уровне прошлой недели. Превышение эпидемических порогов отмечено только среди взрослого населения – почти на 14%.

Рост заболеваемости ОРВИ сохраняется 22 муниципальных образованиях области, превышение порогов – в 31 территории, в том числе в Челябинске.

В областном центре за пятую неделю зарегистрировано 13 тысяч 555 случаев ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 4,5%. Снижение заболеваемости отмечено среди взрослого населения на 15,5%. Среди школьников заболеваемость выросла на 18%, детей 3-6 лет – на 7%. Уровень заболеваемости среди детей до 2 лет на уровне прошлой недели. Превышение эпидемических порогов регистрируется только среди взрослого населения – на 21%.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ по состоянию на 30 января приостановлен учебный процесс в общеобразовательных школах в 7 муниципальных образованиях области: Верхнем Уфалее, Троицке, Кыштыме, Южноуральске, Саткинском, Катав-Ивановском, Варненском муниципальных районах. Частично приостановлен учебный процесс в 3 средних профессиональных образовательных организациях, 10 общеобразовательных школах и 30 классах 11 школ в 7 муниципальных образованиях, а также 1 детском саду и 8 группах 5 детских садов в 4 территориях области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.01.17

Стена. Спецпроект РИА «Новый День» «Политика для чайников». / 31 января ожидаются следующие события – Челябинск. / «Ни один ГОК в мире не работал без аварий»: специалист раскритиковал планы РМК по рекультивации Коркинского разреза с использованием отходов Томинского ГОКа. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»