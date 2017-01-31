Магнитогорец спрыгнул с третьего этажа, спасаясь от врачей и полиции

Публикации за 31.01.17

В Магнитогорске алкоголик взял в заложники мать и забарикадировался в квартире.

Как сообщили РИА «Новый День» в Поисково-спасательной службе Челябинской области, около 18 часов 30 января Магнитогорский отряд выезжал на помощь полиции и сотрудникам психиатрической бригады, пытавшимся попасть в квартиру, где мужчина угрожал покончить жизнь самоубийством.

27-летний молодой человек устал жить после трех дней беспробудного пьянства с другом. Магнитогорец отказался открывать дверь прибывшим медикам и полицейским. В квартире оказалась запертой его мать, сын ее не выпускал.

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Пока прибывшие спасатели вскрывали дверь, мужчина выпрыгнул из окна третьего этажа. Он упал в сугроб, но не успел сбежать. Алкоголика передали сотрудникам психиатрической бригады.

Челябинск, Юлия Малецкая

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