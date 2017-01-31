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Публикации за 31.01.17

В Южноуральске внедорожник разнес торговый павильон (ФОТО, ВИДЕО)

В Южноуральске внедорожник разнес торговый павильон (ФОТО, ВИДЕО)

В Южноуральске иномарка врезалась в торговый павильон.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел в ночь на 31 января.

Водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser», двигавшийся на большой скорости, не справился с управлением и врезался в торговый павильон на перекрестке улиц Мира и Советской армии. Внедорожник буквально въехал в киоск, раскурочив его практически полностью. Значительно поврежден и сам автомобиль.

Новый День: В Южноуральске внедорожник разнес торговый павильон (ФОТО, ВИДЕО)

Из людей никто не пострадал.

«Новый День – Челябинск» , и

По данным очевидцев, водитель, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, попытался скрыться и задел припаркованный автомобиль. Сбежать ему так и не удалось.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД составили административный протокол.

Новый День: В Южноуральске внедорожник разнес торговый павильон (ФОТО, ВИДЕО)

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 31.01.17

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