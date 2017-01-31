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Публикации за 31.01.17

Учащиеся Озерска уходят на карантин

Учащиеся Озерска уходят на карантин

Первую неделю февраля учащиеся Озерска проведут на карантине.

Как сообщили РИА в пресс-службе мэрии Озерска, по решению санитарно-противоэпидемической комиссии, в городском округе вводится карантин с 1 по 7 февраля (включительно) с усилением комплекса ограничительных мероприятий.

Приостанавливаются учебные занятия в общеобразовательных организациях и учреждениях начального и среднего профессионального образования (1 и 2 курс), отменяется тренировочный процесс и массовые сборы в учреждениях культуры и спорта, особый санитарный режим вводится во всех домах-интернатах, родителям дошкольников рекомендовано по возможности ограничить посещение детьми садов и яслей.

«Новый День – Челябинск» , и

С 22 по 29 января в Озерске зарегистрирован 1 тысяча 431 случай ОРВИ и гриппа. С 27 по 30 января количество заболевших школьников увеличилось с 8,5 до 12,3 процентов.

Эпидемический порог заболеваемости превышен на 38 процентов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.01.17

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