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Челябинск

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Публикации за 31.01.17

Следователи снова закрыли дело южноуральца, застрелившего четырех человек

Следователи снова закрыли дело южноуральца, застрелившего четырех человек

В Челябинской области повторно закрыто дело в отношении мужчины, застрелившего четырех человек.

Как уже сообщал , трагедия разыгралась в селе Миасское в ночь с 1 на 2 января 2016 года. В дом южноуральца ворвались пятеро жителей соседнего поселка, находившихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Они стали избивать хозяина дома, его брата и жену, угрожая убить всю семью. При этом у одного из нападавших был нож.

Южноуральцу удалось добраться до сейфа, в котором он хранил охотничье ружье. Мужчина открыл огонь по непрошенным гостям. В итоге четверо из нападавших погибли, еще один был ранен.

Стрелка отправили в СИЗО, однако через несколько дней по указанию главы СКР Александра Бастрыкина освободили под подписку о невыезде.

«Новый День – Челябинск» , и

2 сентября 2016 года следственные органы вынесли решение о прекращении уголовного дела, признав действия южноуральца необходимой самообороной.

Однако прокуратура Челябинской области посчитала, что расследование проведено неполно, и вернула дело в СК.

27 января следователи, устранив все недочеты, вновь вынесли решение о прекращении уголовного дела в отношении оборонявшегося южноуральца.

Данное постановление направлено на утверждение в прокуратуру.

Челябинск, Юлия Малецкая

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