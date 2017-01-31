В Челябинске слесарь пригрозил взорвать завод

Сообщение о взрывоопасном предмете переполошило полицию и охрану ЧТПЗ.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 30 января около 14:30 полицейским поступило сообщение об угрозе взрыва на территории Челябинского трубопрокатного завода.
Выяснилось, что в полицию позвонил мастер-слесарь предприятия. По ориентировке его задержали сотрудники национальной гвардии возле проходной завода. Установлен, что мужчина звонил со своего сотового телефона, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Ничего опасного на территории предприятия не обнаружено.
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По данному факту отделом полиции «Ленинский» УМВД по Челябинску возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 31.01.17
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