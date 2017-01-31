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Челябинск

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Публикации за 31.01.17

На южноуральской трассе задержали водителя-подростка

На южноуральской трассе задержали водителя-подростка

Под Кыштымом сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым управлял 15-летний подросток. Откуда у него машина, выяснить, пока не удалось.

Как передает корреспондент РИА , подозрительный автомобиль ВАЗ-2109 сотрудники ДПС заметили 30 января на автодороге Кыштым – Сайма. За рулем машины находился 15-летний подросток.

Полицейские выяснили, что юноша живет в поселке Увильды с бабушкой, закончив 9 классов коррекционной школы, сейчас нигде не учится.

Парень состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. За ним числятся кражи радиаторов, металла и охотничьих патронов. Боеприпасы юноша продавал одноклассникам, сообщает «Кыштымский рабочий».

В настоящее время полицейские выясняют, где подросток взял автомобиль.

«Новый День – Челябинск» , и

Известно, что «девятка» зарегистрирована на жительницу Снежинска, но, по словам женщины, год назад она продала авто озерчанину. Мужчина по неизвестным причинам так и не поставил автомобиль на учет от своего имени.

Челябинск, Юлия Малецкая

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