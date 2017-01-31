В Златоусте ревизор ЮУЖД воровал стройматериалы и заставлял подчиненных работать на своем личном участке

Публикации за 31.01.17

В Златоусте отраслевого ревизора по безопасности движения Южно-Уральской железной дороги оштрафовали на 30 тысяч рублей за злоупотребление должностными полномочиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уральском следственном управлении на транспорте, с сентября 2015 года по июль 2016 года мужчина, используя технику, материалы и труд работников Златоустовской дистанции электроснабжения ОАО «РЖД», организовал выполнение строительных и хозяйственных работ по обустройству своего личного участка.

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В отношении ревизора по безопасности движения возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В ходе расследования железнодорожник полностью признал вину и возместил РЖД причиненный ущерб. Учитывая, что преступление златоустовец совершил впервые, Уральское следственное управление на транспорте ходатайствовало о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Суд удовлетворил ходатайство, назначив виновному штраф в 30 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Малецкая

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