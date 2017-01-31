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Публикации за 31.01.17

Южноуральцев хотят лишить алкоголя по праздникам

Южноуральцев хотят лишить алкоголя по праздникам

В Челябинской области собираются запретить продажу спиртного в праздничные дни.

Как сообщили РИА в пресс-службе главы региона, с 2010 года на Южном Урале наблюдается тенденция снижения алкоголизации населения.

Так, к началу 2017 года число пациентов с алкогольной патологией снизилась на 36%. Почти в 3 раза стало меньше несовершеннолетних, злоупотребляющих спиртными напитками.

Несмотря на это, количество преступлений, совершенных южноуральцами в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось. По данным ГУ МВД России по Челябинской области, в 2016 году рост составил более 2%, при общем

снижении числа зарегистрированных преступных деяний на 8,5%.

В январе 2017 года количество «алкогольных» тяжких и особо тяжких преступлений и вовсе увеличилось на 20%.

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В связи с этим ГУ МВД РФ по Челябинской области направило в адрес губернатора предложения разработать проект регионального закона о полном запрете продажи алкоголя в праздничные дни, а также в дни проведения крупных политических, спортивных и культурных мероприятий.

Подобные законы уже действуют в ряде субъектов РФ и, по словам полицейских, показали свою эффективность.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил региональному правительству рассмотреть соответствующие предложения. Также на ближайшем совещании будут обсуждаться вопросы ужесточения контроля за лицензированием продажи алкоголя.

Челябинск, Юлия Малецкая

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