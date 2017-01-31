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Публикации за 31.01.17

Южный Урал вошел в пятерку регионов России по числу застройщиков-банкротов

Южный Урал вошел в пятерку регионов России по числу застройщиков-банкротов

Челябинская область вошла в пятерку регионов-лидеров по числу застройщиков-банкротов.

Как передает корреспондент РИА , таковы данные Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК). Компанию региону составили Волгоградская, Нижегородская области, Удмуртия и Татарстан.

В настоящее время на Южном Урале на разных стадиях банкротства находятся 5 застройщиков с общей долей порядка 100 тысяч квадратных метров недостроенного жилья. Кроме того, в стадию банкротства вступили 57 подрядных организаций. При этом в 2015 году через банкротство проходил всего 1 застройщик. А вот подрядчиков было 84.

Между тем, по данным регионального минстроя, та или иная стадия банкротства введена в семи строительных компаниях: ООО «Гринфлайт», ООО «Град», Уральская строительная корпорация, ЖСК «Дом», ООО «Родничок» и ООО «Таганай».

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Гендиректор Союза строительных компаний Урала и Сибири Юрий Десятков оценивает ситуацию, сложившуюся на рынке Челябинской области, как «повсеместно взрывоопасную». «Цена на жилье у нас оказалась одной из самых низких в стране – 30-40 тысяч рублей за квадратный метр, – цитирует эксперта «КоммерсантЪ». – Поэтому нашим застройщикам сегодня приходится особенно сложно. Жиру было накоплено мало, сейчас он быстро теряется. В ряде случаев продажи уже идут на уровне 27 тысяч за «квадрат».

При этом по данным г-на Десяткова, активное развитие рынков недвижимости Санкт-Петербурга, Москвы и Краснодара сегодня происходит, в том числе, и за счет покупателей из Челябинской области. «Экологическая обстановка в регионе, к сожалению, не лучшая, – сетует он. – Притока новых жильцов недостаточно, а те, кто здесь живет, не имеют возможности расширяться в квартирном вопросе, потому что жизненный уровень тоже не растет. Продажи идут слабо и пока только за счет того, что застройщики сбрасывают цены».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.01.17

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