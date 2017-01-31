Ларечники Магнитогорска прощаются с бизнесом: аренда подорожала, требования к внешнему виду киосков ужесточены

Публикации за 31.01.17

В Магнитогорскн ужесточили требования к внешнему виду нестационарных объектов и в разы повысили аренду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», острую дискуссию вызвал предложенный мэрией проект положения о порядке размещения ларьков в ходе заседания городского собрания депутатов.

Чиновники предложили увеличить ежегодную арендную плату за земельный участок с 1 тысячи 387 рублей до 8 тысяч 937 рублей. Кроме того, внешний вид нестационарных объектов должен теперь соответствовать определенным требованиям, значит, ларьки необходимо будет реконструировать. Все это ударит по карману предпринимателей, не все готовы к столь существенному росту расходов.

«Я пообщался с владельцами нестационарных объектов, это хоть 20 человек из 800 – вероятно, небольшая выборка, но показательная, – цитирует «Верстов.Инфо» одного из народных избранников. – Они говорят, что, наверное, вынуждены будут закрыть свой бизнес. Мы все не против облагородить улицы симпатичными объектами, но те же федеральные власти просят от нас быть более внимательными к бизнесу, а мы подходим формально».

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Однако большинство депутатов все-таки настаивали на поддержке инициативы мэрии. Кто-то из них даже заявил, что Магнитогорск со своими ларьками застрял в 1990-х. «Если предприниматели не имеют возможности реконструировать киоски, да и бог с ними, пусть они исчезнут», – заявил член городского совета.

В итоге 21 депутат из 28 проголосовал за проект, 6 – против, 1 воздержался.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.01.17

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