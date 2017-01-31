На Луне обнаружили следы земной жизни

Японские ученые нашли возможные следы земной жизни на Луне.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», астрономы обнаружили земной кислород на поверхности Луны, проанализировав данные, полученные с помощью японского искусственного спутника SELENE, известного также как «Кагуя». Аппарат был запущен на орбиту Луны в сентябре 2007 года, а в июне 2009-го прекратил свое существование.
Кентаро Терада (Kentaro Terada) из университета Осаки и его коллеги, опубликовавшие статью в журнале Nature Astronomy, выяснили, что солнечный ветер уносит большое количество ионов и молекул кислорода из атмосферы Земли, несмотря на то, что планета защищена магнитным полем.
Большое количество кислорода биогенного происхождения было обнаружено в реголите – поверхностном слое сыпучего лунного грунта.
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Предполагается, что кислород начал поступать на Луну из земной атмосферы около 2,5 миллиардов лет назад, данный процесс продолжается и сейчас.
Авторы исследования считают, что изучение земного кислорода на спутнике поможет понять как была устроена атмосфера планеты в прошлом, как менялась концентрация кислорода и когда появились первые организмы, насыщавшие Землю этим элементом.
Челябинск, Юлия Малецкая
Челябинск. Другие новости 31.01.17
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