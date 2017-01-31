На Луне обнаружили следы земной жизни

Публикации за 31.01.17

Японские ученые нашли возможные следы земной жизни на Луне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», астрономы обнаружили земной кислород на поверхности Луны, проанализировав данные, полученные с помощью японского искусственного спутника SELENE, известного также как «Кагуя». Аппарат был запущен на орбиту Луны в сентябре 2007 года, а в июне 2009-го прекратил свое существование.

Кентаро Терада (Kentaro Terada) из университета Осаки и его коллеги, опубликовавшие статью в журнале Nature Astronomy, выяснили, что солнечный ветер уносит большое количество ионов и молекул кислорода из атмосферы Земли, несмотря на то, что планета защищена магнитным полем.

Большое количество кислорода биогенного происхождения было обнаружено в реголите – поверхностном слое сыпучего лунного грунта.

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Предполагается, что кислород начал поступать на Луну из земной атмосферы около 2,5 миллиардов лет назад, данный процесс продолжается и сейчас.

Авторы исследования считают, что изучение земного кислорода на спутнике поможет понять как была устроена атмосфера планеты в прошлом, как менялась концентрация кислорода и когда появились первые организмы, насыщавшие Землю этим элементом.

Челябинск, Юлия Малецкая

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