На Южном Урале пациент психбольницы убил соседа по палате

Публикации за 31.01.17

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту убийства пациента медучреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД Чебаркуля, труп 30-летнего мужчины со следами насильственной смерти накануне вечером обнаружили сотрудники психоневрологической больницы в поселке Мирный Чебаркульского района. По предварительным данным, мужчина, не пролечившийся и двух недель, был задушен.

Установлено, что в момент убийства мужчина находился в одной палате с другим пациентом больницы – 60-летним инвалидом, страдающим серьезным психическим заболеванием. Оба пациента могли свободно общаться и передвигаться по палате.

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В настоящий момент предполагаемый убийца помещен в изолятор временного содержания. Если подозреваемого признают вменяемым, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В противном случае, мужчину отправят на принудительное лечение.

Челябинск, Юлия Димова

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