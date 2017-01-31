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Челябинск

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Публикации за 31.01.17

Южноуралец, отравивший трехлетнего сына пивом, предстанет перед судом

Южноуралец, отравивший трехлетнего сына пивом, предстанет перед судом

В Челябинской области будут судить мужчину, едва не убившего сына пивом.

Как уже сообщал , вопиющий инцидент произошел 14 января текущего года.

В больницу №1 Еманжелинска из поселка Батуринский доставили трехлетнего мальчика без сознания. Врачи диагностировали у него алкогольную интоксикацию тяжелой степени.

Как выяснилось, малыша напоил пивом отец, сам находившийся в тот момент в состоянии алкогольного опьянения. Мать ребенка пыталась остановить мужа, но безуспешно. Тогда женщина позвонила соседке, попросив вызвать полицию.

«Новый День – Челябинск» , и

В отношении 26-летнего отца мальчика было возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним). Позже южноуральцу инкриминировали еще одну статью – по части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Известно, что семья состоит на учете в органах опеки как неблагополучная.

В настоящее время расследование дела завершено, материалы направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка №2 Еманжелинска.

Максимальное наказание, предусмотренное за данные преступления – до 3 лет лишения свободы.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 31.01.17

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