Переквалифицировался: копейский депутат уходит в священнослужители

Депутат Копейского горсобрания переквалифицируется из юристов в священнослужители.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», член городского собрания Копейска Максим Дегтярев подал заявление об отказе от депутатского мандата в связи с принятием церковного сана дьякона.
По данным источника РИА «Новый День», Максим Дегтярев принял сан в конце лета прошлого года. Он служит в храме святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в копейском поселке Старокамышинск.
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Напомним, запрет священнослужителям на работу в органах власти введен решением Архиерейского собора Русской Православной Церкви 1994 года.
Ранее Максим Дегтярев занимал должность юрисконсульта Челябинского нефтепроводного управления ОА «Транснефть-Урал».
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 31.01.17
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