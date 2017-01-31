Переквалифицировался: копейский депутат уходит в священнослужители

Публикации за 31.01.17

Депутат Копейского горсобрания переквалифицируется из юристов в священнослужители.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», член городского собрания Копейска Максим Дегтярев подал заявление об отказе от депутатского мандата в связи с принятием церковного сана дьякона.

По данным источника РИА «Новый День», Максим Дегтярев принял сан в конце лета прошлого года. Он служит в храме святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в копейском поселке Старокамышинск.

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Напомним, запрет священнослужителям на работу в органах власти введен решением Архиерейского собора Русской Православной Церкви 1994 года.

Ранее Максим Дегтярев занимал должность юрисконсульта Челябинского нефтепроводного управления ОА «Транснефть-Урал».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.01.17

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