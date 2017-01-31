Челябинец ответит в суде за попытку изнасилования и убийство школьницы

Публикации за 31.01.17

В Челябинске завершено расследование дела об убийстве 15-летней девушки.

Как уже сообщал «Новый День», 3 августа 2016 года рядом с Копейским шоссе прохожие обнаружили труп школьницы с множественными ножевыми ранениями.

Через несколько дней сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 20-летний молодой человек, с которым девушка познакомилась за несколько часов до смерти.

Пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области сообщает, что расследование уголовного дела завершено. Молодому человеку предъявлено обвинение в особо жестоком убийстве, а также в покушении на изнасилование несовершеннолетней.

По версии следствия, школьница познакомилась с пьяным парнем на остановке общественного транспорта «Училище» в Ленинском районе. Он предложил проводить девушку домой.

По дороге молодой человек попытался изнасиловать новую знакомую, но школьница оказала активное сопротивление. Преступник избил подростка, а затем, опасаясь, что она сообщит о случившемся в полицию, достал нож и жестоко изрезал девушку.

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По уголовному делу был проделан значительный объем следственной работы, назначены и проведены необходимые экспертизы: судебно-медицинская, судебно-психиатрическая и другие. Опрошено более 20 свидетелей.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

В ходе предварительного расследования следователь СК внес начальнику ГУ МВД РФ по Челябинской области представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Челябинск, Юлия Малецкая

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