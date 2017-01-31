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Челябинск

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Публикации за 31.01.17

Одиннадцатилетняя школьница сбежала из Владикавказа на Южный Урал, чтобы выйти замуж

Одиннадцатилетняя школьница сбежала из Владикавказа на Южный Урал, чтобы выйти замуж

В Челябинской области нашли школьницу, сбежавшую из Владикавказа.

Как передает корреспондент РИА , 11-летняя цыганка сбежала от родителей 6 января.

«Девочку обнаружили совершенно случайно сотрудники ГИБДД во время рейда в селе Клястицкое Троицкого района, – цитирует U24.Ru специалиста МО МВД России «Троицкий» Алину Ибрагимову. – Она переходила дорогу в неположенном месте. Когда ее остановили, она не смогла толком объяснить, кто она и откуда, где живет. Позднее выяснилось, что это и есть пропавшая школьница из Северной Осетии, которую родители объявили в розыск».

«Новый День – Челябинск» , и

Впоследствии девочка рассказала полицейским, что познакомилась в соцсетях с молодым человеком из Троицка и приехала, чтобы выйти за него замуж. Школьницу отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в Челябинск до решения вопроса о возвращении ее на родину.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.01.17

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