Разваливающиеся автобусы и гастарбайтеры: в Челябинске проверили маршрутки

Публикации за 31.01.17

В Челябинске полиция за два часа проверок маршрутчиков выявила десятки нарушений.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, сотрудники ДПС и отделения паспортно-визовой службы отдела полиции «Курчатовский» провели специальный рейд на улице Молодогвардейцев.

За два часа спецмероприятия было выявлено более 20 нарушений, допущенных водителя маршрутных такси. Основные из них оказались связаны с неудовлетворительным техническим состоянием автобусов и с нарушением правил перевозки пассажиров – перегруз. Кроме того, полицейские за рулем одного из автобусов наткнулись на водителя-иностранца. Напомним, работа в сфере пассажироперевозок запрещена мигрантам уже несколько лет. Мужчину задержали и доставили в отделе полиции, где составили административный материал. Теперь ему грозит от 2 тысяч до 5 тысяч рублей штрафа и выдворение из страны.

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В отношении одного из водителей автобуса решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Автобус «Форд», следовавший по маршруту №39, остановили утром. У автомобиля было разбито боковое стекло, но, несмотря на это, водитель продолжал возить пассажиров. Сотрудники ГИБДД попросили горожан оставить салон и составили административный протокол. Однако буквально через несколько часов эта же маршрутка была снова остановлена за ту же самую техническую неисправность. Неисправный транспорт сняли с маршрута, а водитель был задержан и доставлен в отдел полиции «Калининский» для дальнейшего разбирательства. В случае если будет возбуждено уголовное дело, ему грозит штраф до трехсот тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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