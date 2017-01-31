Смог вновь продержится над Южным Уралом больше недели

Публикации за 31.01.17

Синоптики снизили уровень опасности, но продлили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, сохраняются в регионе до 19 часов 1 февраля.

«По данным Челябинского ЦГМС на территории Коркино, Карабаша, Сатки, Челябинска с 19 часов 31 января до 19 часов 1 февраля сохраняются НМУ первой степени опасности», – заявляют в ведомстве.

Напомним, ранее смог висел над регионом с 9 по 20 января. Нынешний режим НМУ был введен на Южном Урале с 13 часов 25 января. С 19 часов 30 января до 19 часов 31 января уровень опасности НМУ подняли до второй степени. Кстати, после этого пресс-служба группы «Мечел» неожиданно известила СМИ о том, что Челябинский металлургический комбинат и ООО «Мечел-Кокс» переведены на особый режим работы. Означает ли это, что до 31 января особый режим не вводился? И в каком режиме работают остальные промышленные предприятия?

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Экстренные службы напоминают, что промышленным предприятиям при объявлении режима НМУ необходимо обеспечить снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Кроме того, всем организациям рекомендовано минимизировать проведение работ, вызывающих «пыление» и дополнительное загрязнение атмосферы. Владельцам автомобилей советуют пересесть на общественный транспорт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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