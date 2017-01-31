«ВКонтакте» требует запретить кредитным бюро продавать открытые данные пользователей сети

Публикации за 31.01.17

«ВКонтакте» не хочет, чтобы открытые профили пользователей сети использовались при оценке их кредитоспособности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «ВКонтакте» обратилась в суд с жалобой на действия компании Double Data и Национального бюро кредитных историй. Руководство социальной сети недовольно тем, что ее используют в коммерческих целях: на основе информации из открытых профилей пользователей компании оценивают их кредитоспособность и продают эти данные банкам.

ООО «ВКонтакте» (принадлежит Mail.ru Group) подало в Арбитражный суд Москвы иск к ООО «Дабл» (работает под брендом Double Data) и Национальному бюро кредитных историй (НБКИ), требуя обязать их прекратить использовать открытые данные пользователей для продажи своих услуг, сообщает «КоммерсантЪ». За нарушение исключительных прав социальная сеть требует взыскать с Double Data и НБКИ символическую компенсацию – по одному рублю.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В настоящее время НБКИ предлагает кредитным организациям сервисы на основе технологий, разработанных Double Data, позволяющие оценить кредитоспособность заемщиков по данным из сети «ВКонтакте» (фамилии, имена, сведения о месте работы и учебы, анкеты друзей, информацию о месте рождения и регионе проживания, фото, сведения о частоте посещений страницы и типе устройства). При этом ни сеть, ни ее пользователи не давали разрешения на извлечение таких материалов и их коммерческое использование.

Между тем, ответчики иска уверены, что «ВКонтакте» надеется просто самостоятельно начать продавать информацию о своих пользователях коммерческим учреждениям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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