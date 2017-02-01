В Челябинске иномарка врезалась в «скорую», есть пострадавшие (ВИДЕО)

Публикации за 01.02.17

В Челябинске машину скорой помощи с включенными спецсигналами не пропустили на перекрестке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городского управления ГИБДД, авария произошла сегодня около 7 часов на пересечении проспекта Комарова и улицы Салютной.

Водитель автомобиля «Chevrolet», следовавший по проспекту, врезался в машину скорой помощи, двигавшуюся с включенными проблесковыми маячками на красный сигнал светофора. От удара спецавтомобиль отбросило на встречную полосу проспекта Комарова, где он врезался в «Toyota Land Cruiser».

По словам водителей легковушек, они не слышали звуковой сигнал приближавшейся скорой.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=5lAjLxtScu8&rel=0">Video</a> Однако это не помешало остановиться всем машинам, кроме одной

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В результате ДТП пострадал водитель «скорой», его доставили в больницу.

По факту аварии проводится расследование. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Юлия Малецкая

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