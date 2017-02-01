NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 01.02.17

Еще один южноуральский муниципалитет закрыл школы на карантин

Еще один южноуральский муниципалитет закрыл школы на карантин

Школьников Нязепетровского района отправили на каникулы.

Как сообщили РИА в администрации муниципалитета, в целях предотвращения эпидемии ОРВИ и гриппа принято решение закрыть на карантин все общеобразовательные организации, а также учреждения дополнительного образования с 1 по 8 февраля.

Напомним, по данным регионального управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе после отмены карантина во многих южноуральских муниципалитетах заболеваемость ОРВИ среди школьников в целом по области выросла на 21,6%.

«Новый День – Челябинск» , и

По состоянию на начало текущей недели учебный процесс был приостановлен в школах Верхнего Уфалея, Троицка, Кыштыма, Южноуральска, а также в Саткинском, Катав-Ивановском, Варненском муниципальных районах.

Частично приостановлен учебный процесс в 3 средних профессиональных образовательных организациях, 10 общеобразовательных школах и 30 классах 11 школ в 7 муниципальных образованиях, а также 1 детском саду и 8 группах 5 детских садов в 4 территориях области.

Кроме того, вчера о введении карантина объявили власти Озерска.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 01.02.17

В Челябинске иномарка врезалась в «скорую», есть пострадавшие (ВИДЕО). / 1 февраля ожидаются следующие события – Челябинск. / «ВКонтакте» требует запретить кредитным бюро продавать открытые данные пользователей сети.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter