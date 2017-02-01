Еще один южноуральский муниципалитет закрыл школы на карантин

Публикации за 01.02.17

Школьников Нязепетровского района отправили на каникулы.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации муниципалитета, в целях предотвращения эпидемии ОРВИ и гриппа принято решение закрыть на карантин все общеобразовательные организации, а также учреждения дополнительного образования с 1 по 8 февраля.

Напомним, по данным регионального управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе после отмены карантина во многих южноуральских муниципалитетах заболеваемость ОРВИ среди школьников в целом по области выросла на 21,6%.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

По состоянию на начало текущей недели учебный процесс был приостановлен в школах Верхнего Уфалея, Троицка, Кыштыма, Южноуральска, а также в Саткинском, Катав-Ивановском, Варненском муниципальных районах.

Частично приостановлен учебный процесс в 3 средних профессиональных образовательных организациях, 10 общеобразовательных школах и 30 классах 11 школ в 7 муниципальных образованиях, а также 1 детском саду и 8 группах 5 детских садов в 4 территориях области.

Кроме того, вчера о введении карантина объявили власти Озерска.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 01.02.17

В Челябинске иномарка врезалась в «скорую», есть пострадавшие (ВИДЕО). / 1 февраля ожидаются следующие события – Челябинск. / «ВКонтакте» требует запретить кредитным бюро продавать открытые данные пользователей сети. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»