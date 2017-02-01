В Челябинске группа аферистов «наколола» банк на 22 миллиона рублей

Публикации за 01.02.17

В Челябинске перед судом предстанут члены ОПГ, несколько лет воровавшие деньги у банка с помощью автокредитов.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре региона, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя организованной группы и 17 её членов. Они обвиняются в мошенничестве в сфере кредитования (часть 4 статьи 159.1 УК РФ).

По данным следствия, ОПГ организовал главный специалист по работе с розничными проблемными активами операционного офиса одного из банков. Он нашел подельников, согласных за денежное вознаграждение выступить в качестве заемщиков по кредитному договору на покупку автомобиля.

Одни участники группы изготавливали подложные документы о месте работы и справки, подтверждающие получение ими высокой заработной платы, а те, кто выступал в качестве заемщиков, предоставляли фальшивки в банк для получения кредита.

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Главарь банды, используя свое служебное положение, обеспечивал беспрепятственное принятие и проверку данных документов сотрудниками банка. По кредитным договорам расплачиваться никто не собирался.

Группа действовала на территории Челябинска с 2011-го по 2014 год. Суммы автокредитов варьировались от 600 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Общий ущерб, причиненный банку, превысил 22 миллиона рублей.

В ходе следствия суд четыре автомобиля и квартиру, принадлежащие обвиняемым.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд Центрального района Челябинска.

Один из участников организованной группы в настоящее время находится в розыске, в отношении него дело выделено в отдельное производство.

Челябинск, Юлия Малецкая

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