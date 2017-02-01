NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 01.02.17

В Челябинске группа аферистов «наколола» банк на 22 миллиона рублей

В Челябинске группа аферистов «наколола» банк на 22 миллиона рублей

В Челябинске перед судом предстанут члены ОПГ, несколько лет воровавшие деньги у банка с помощью автокредитов.

Как сообщили РИА в прокуратуре региона, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя организованной группы и 17 её членов. Они обвиняются в мошенничестве в сфере кредитования (часть 4 статьи 159.1 УК РФ).

По данным следствия, ОПГ организовал главный специалист по работе с розничными проблемными активами операционного офиса одного из банков. Он нашел подельников, согласных за денежное вознаграждение выступить в качестве заемщиков по кредитному договору на покупку автомобиля.

Одни участники группы изготавливали подложные документы о месте работы и справки, подтверждающие получение ими высокой заработной платы, а те, кто выступал в качестве заемщиков, предоставляли фальшивки в банк для получения кредита.

«Новый День – Челябинск» , и

Главарь банды, используя свое служебное положение, обеспечивал беспрепятственное принятие и проверку данных документов сотрудниками банка. По кредитным договорам расплачиваться никто не собирался.

Группа действовала на территории Челябинска с 2011-го по 2014 год. Суммы автокредитов варьировались от 600 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Общий ущерб, причиненный банку, превысил 22 миллиона рублей.

В ходе следствия суд четыре автомобиля и квартиру, принадлежащие обвиняемым.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд Центрального района Челябинска.

Один из участников организованной группы в настоящее время находится в розыске, в отношении него дело выделено в отдельное производство.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 01.02.17

Еще один южноуральский муниципалитет закрыл школы на карантин. / В Челябинске иномарка врезалась в «скорую», есть пострадавшие (ВИДЕО). / 1 февраля ожидаются следующие события – Челябинск.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter