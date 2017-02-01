«Есть можно, но потом отравишься…» В России собираются маркировать продукты по степени полезности

Публикации за 01.02.17

В России предлагают ввести продуктовый «светофор»: цветовое обозначение для более и менее полезных продуктов, которое будет наноситься на этикетку. Идею выдвинул спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению Иванова ничего запрещать не нужно – у покупателя должно быть право выбора. Но продукты следует маркировать яркими цветами: например, красный может означать «ешь, если нравится, но учти, что через какое-то время начнешь, например, толстеть»; на более или менее полезные продукты можно наносить желтый цвет, зеленый, разумеется, определили для самых качественных и экологически чистых продуктов.

Отметим, по оценке экспертов, от 25% до 50% продуктов питания в России фальсифицировано. В большинстве случаев речь идет о несоответствии ингредиентов заявленным на упаковке товара.

Москва, Игорь Юров

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