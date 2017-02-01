NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 01.02.17

«Есть можно, но потом отравишься…» В России собираются маркировать продукты по степени полезности

«Есть можно, но потом отравишься…» В России собираются маркировать продукты по степени полезности

В России предлагают ввести продуктовый «светофор»: цветовое обозначение для более и менее полезных продуктов, которое будет наноситься на этикетку. Идею выдвинул спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Как передает корреспондент РИА , по мнению Иванова ничего запрещать не нужно – у покупателя должно быть право выбора. Но продукты следует маркировать яркими цветами: например, красный может означать «ешь, если нравится, но учти, что через какое-то время начнешь, например, толстеть»; на более или менее полезные продукты можно наносить желтый цвет, зеленый, разумеется, определили для самых качественных и экологически чистых продуктов.

Отметим, по оценке экспертов, от 25% до 50% продуктов питания в России фальсифицировано. В большинстве случаев речь идет о несоответствии ингредиентов заявленным на упаковке товара.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 01.02.17

В Челябинске группа аферистов «наколола» банк на 22 миллиона рублей. / Еще один южноуральский муниципалитет закрыл школы на карантин. / В Челябинске иномарка врезалась в «скорую», есть пострадавшие (ВИДЕО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter