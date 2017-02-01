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Челябинск

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Публикации за 01.02.17

У двух магнитогорцев изъяли больше килограмма «синтетики»

У двух магнитогорцев изъяли больше килограмма «синтетики»

Двум приятелям из Магнитогорска грозит пожизненное заключение за килограмм «синтетики».

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Магнитогорске при попытке сбыта синтетического наркотика был задержан ранее судимый, неработающий 22-летний мужчина. Чуть позже задержали и его приятеля, также 1994 года рождения.

В ходе обыска в их квартире сотрудники полиции изъяли различные наркотические средства синтетического происхождения общей массой более 1 килограмма, а также электронные весы, мерные емкости, липкую ленту и полимерные пакетики.

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По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, а также частям 4 и 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических и психотропных веществ или их аналогов, незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей).

Молодым людям грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.02.17

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